金么壽！ 台南中度智障男強拉八旬老嫗進入男廁襲胸

台南市鄧姓男子為中度智能障礙者，去年11月間中午在北區一公園，見八旬老嫗坐在椅子上休息，假借詢問廁所，請老嫗帶同前往，竟強拉她進入活動中心男廁內，要求她脫褲子，不顧其反對及呼救，強摸胸部，管理員聽聞其呼救聲上前敲門，鄧見狀逃跑，警方調閱監視器後查獲，鄧坦承犯行，家屬無法接受請求重量刑，台南地院認他犯強制猥褻罪處10月徒刑，可上訴。

鄧為中度智能障礙者，並患有精神疾病，沒受過教育、無業，現與舅舅同住，並由舅舅照顧撫養。他曾因妨害性自主案件，經台南地院判處5年徒刑確定，2017年10月間才執行完畢。

檢警調查，去年11月17日11時，鄧見八旬老嫗獨自一人坐在公園內椅子上休息，以詢問廁所位置為由，請她帶同前往廁所後，竟強拉老嫗拉進活動中心男廁內，要求她脫褲子，且不顧其反對及呼救，強行撫摸其胸部，後經該活動中心林姓管理人員聽到老嫗呼救聲，上前敲門，鄧見狀逃跑，當地里長聞訊後報警處理，經台南市警五分局調閱監視器，循線查獲。

鄧坦承犯行，表示知錯了，不會再犯。老嫗在警詢及偵訊時證述，並管理員證述，及相關證據佐證，事證明確。

台南地院審酌，鄧已有妨害性自主的前科紀錄，素行不佳。利用婦人善意帶其前往公園廁所機會，為逞一己私慾，竟將她強拉進男廁內，違反其意願，強行撫摸胸部猥褻得逞，造成婦人受到極大的驚嚇，所為並不可取；又他隨機犯案，對社會治安也有相當危害，顯見其法紀觀念薄弱。