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代驗廠涉不實檢驗 高、屏、東3檢驗廠負責人交保候傳
高雄、屏東及台東等地傳出有代檢廠對部分特殊車種混凝土泵浦車疑涉檢驗不實，台東地檢署昨指揮廉政署南部地區調查組進行搜索，並傳訊代驗廠負責人及相關證人，訊後潘姓等3名負責人分別以10至12萬元交保候傳。
台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，廉政署南部地區調查組去年接獲檢舉，有監理站的代檢廠對特殊車種混凝土泵蒲車涉嫌不實檢驗，且從106年就提供不實檢驗結果，目前查出數10輛車涉不實，已持續擴大深入追查。
台東地檢署接獲廉政署南部地區調查組函報後，即成立專案小組，經過多月的蒐證，昨天持法院搜索票發動搜索，分別前往高雄、屏東及台東等地代驗廠及住處，查扣檢驗紀錄、帳冊、行動電話等相關證物。
並傳訊代驗廠負責人及相關證人共15人，訊後檢察官認潘姓、鄭姓及黃姓負責人涉犯刑法第26條、同法第213條行使公務員登載不實文書等罪嫌重大，分別諭知以10萬元至12萬元交保候傳。
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