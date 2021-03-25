Y女泣訴砲房要自費、墮胎不給錢 丁允恭妻：謊話連篇

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，和電視台女記者Y女在辦公桌上嘿咻，被監察院通過彈劾，懲戒法院今判丁允恭撤職，並停止任用兩年。Y女昨上政論節目對丁允恭做出諸多指控；丁允恭妻子也在臉書做出回應表示，Y女顯然不願意放下，那自己也只能好好回應她的提問，「根本是謊話連篇」。

丁妻表示，關於Y女所稱50萬元部分，當初受訪時自己清楚講明是將近五十萬元，有34萬元的大筆匯款紀錄可供查閱，其餘十幾萬部分，包含丁允恭用ATM匯款，所以不在單據上、以及當面提款予Y女的數萬元不等，總計將近五十萬元，若Y女對此有任何不滿，歡迎提告。

丁妻說，Y女自稱住1萬2000元的房租負擔不起，但為愛選擇犧牲，身為女性，自己實在不懂為何要為愛做出超出能力範圍的事，自己今年今年26歲，從來沒有為了任何一位男友做過超出自己能力負擔的事，因為這是身為成年人應該有的自覺，但顯然並非每一位成年人都懂事；根據Y女與丁允恭的對話紀錄，她明白自稱不該花錢洩憤，顯然這一大筆金額不是為了當時的房租，至於是拿來幹嘛，她自己應該最明白。

丁妻說明，關於墮胎部分，自最初丁允恭就只知道第一次的墮胎，也是在兩人討論過後所做之決定，Y女稱被丁允恭「騙去」醫院，接著就被銬在手術台上；想請問，能否請Y女指出究竟是哪一家台灣的醫院，可以做出這種違法行為，墮胎手術必須要當事人同意，Y女的編劇能力，是否該加強一下？還是她是活在還有密醫時代的50年前？

丁妻表示，丁允恭當然有負擔第一次兩人合意的墮胎手術費用，至於第二次Y女稱丁允恭沒有負擔的手術費用，是因為她當初根本沒有告知丁允恭她懷孕了，事隔多時Y女自己動完手術後，才告知丁，甚至第三次的墮胎，是丁允恭直到鏡週刊去年9月份報導才知情，又要丁如何負擔他根本不知道存在過的手術費用？

丁妻指出，Y女稱被丁允恭要求拍影片，雖然不喜歡但沒有拒絕，還稱自己也看過該影片；但丁允恭在兩人分手後，已經依照Y女要求，刪掉兩人親密合照，所以自己當然未曾看過該影片，反倒是Y女要求丁允恭刪影片，顯然Y女卻沒有同樣刪除、否則週刊的私密照片又從何來？