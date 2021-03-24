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女控借錢墮胎租房「和丁允恭交往 付出太多身體代價」

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，和電視台女記者在辦公桌上嘿咻，被監察院通過彈劾，懲戒法院今判丁允恭撤職，並停止任用兩年。女記者今上政論節目指出，她在當地方記者時，就曾和丁允恭提分手，當時印象深刻，丁允恭把車開到柴山說「兩個一起撞死」。

她說，連丁允恭到台北也不斷騷擾她的生活，「他說會一邊看我的影片，一邊滿足他自己」，她當時已經有新男友，但丁還在臉書貼照片，想要宣示主權。

女記者節目上說，她和丁允恭有拍性愛影片，兩個人都有拍，有時丁允恭掌鏡，有時丁允恭叫她掌鏡，「但沒有一個女生想要做愛時被拍下來」，她當時不敢拒絕，因為覺得這樣可以攏絡丁允恭的心。

女記者也澄清，她確實有和丁允恭拿錢，因為她當時憂鬱症比較嚴重，很想要休息一陣子，「但絕對沒有50萬，如果有，請他們拿出轉帳單等證據」。

她說，她不覺得跟丁允恭拿錢是不合理的要求，「因為我和他交往有太多次付出身體的代價」，例如拿孩子的手術費是她去借的，而她為了丁允恭拿了3次孩子，丁有付一次錢；為了丁允恭方便，她和銀行借錢租一個自己負擔不起的房子，房租約1萬2，和丁交往就租，大概一年多的時間；丁允恭還說願意把身家都給她，要和她結婚，但她不要，她只想要一些靜養的費用。

總統府前發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風暴，懲戒法院今判撤職，並停止任用2年。圖為丁允恭（右）擔任高雄市新聞局長與市長陳菊（左）。本報資料照
總統府前發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風暴，懲戒法院今判撤職，並停止任用2年。圖為丁允恭（右）擔任高雄市新聞局長與市長陳菊（左）。本報資料照

丁允恭 憂鬱症

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