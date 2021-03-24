女控借錢墮胎租房「和丁允恭交往 付出太多身體代價」

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，和電視台女記者在辦公桌上嘿咻，被監察院通過彈劾，懲戒法院今判丁允恭撤職，並停止任用兩年。女記者今上政論節目指出，她在當地方記者時，就曾和丁允恭提分手，當時印象深刻，丁允恭把車開到柴山說「兩個一起撞死」。

她說，連丁允恭到台北也不斷騷擾她的生活，「他說會一邊看我的影片，一邊滿足他自己」，她當時已經有新男友，但丁還在臉書貼照片，想要宣示主權。

女記者節目上說，她和丁允恭有拍性愛影片，兩個人都有拍，有時丁允恭掌鏡，有時丁允恭叫她掌鏡，「但沒有一個女生想要做愛時被拍下來」，她當時不敢拒絕，因為覺得這樣可以攏絡丁允恭的心。

女記者也澄清，她確實有和丁允恭拿錢，因為她當時憂鬱症比較嚴重，很想要休息一陣子，「但絕對沒有50萬，如果有，請他們拿出轉帳單等證據」。