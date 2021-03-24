「小孩是累贅一定要拿掉」女記者控丁允恭強迫她墮胎！

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，和電視台女記者在辦公桌上嘿咻，被懲戒法院判撤職，並停止任用兩年；女記者今上政論節目指控丁允恭強迫她拿掉小孩，還說「小孩是累贅一定要拿掉」、「小孩會成為人生阻礙」。

女記者說，這件事情她有錯，第一錯在她介入別人的感情，第二錯在她捨不得離開，「覺得自己很笨」；她起初不知道丁允恭當時有已訂婚的嚴姓未婚妻，她知道後還跟丁允恭在一起，那是因為她捨不得，「所以我跟嚴女道過歉」。

女記者節目上痛哭指出，她為丁允恭拿過3次孩子，第一次拿孩子當天是愚人節，丁允恭還問是不是開玩笑，怎麼會懷孕？她想說，她有吃事前藥，但她當社會線記者生活太不規律，吃藥時間不固定，「我就是懷孕我也沒辦法」。

女記者淚訴，自己很想把孩子生下來，因為孩子蠻大了，超音波看得出來是寶寶的形狀，她很想放棄記者工作，把孩子生下來後，和她爸媽一起住，不要跟丁允恭聯絡也沒有關係。未料，丁允恭跟她說，她和小孩都會成為自己的人生阻礙，如果說這件事情說出去，丁就會完蛋。

女記者指出，她當時被丁允恭帶去婦產科，她以為只是換個衣服，但她換完衣服手就被銬住，「我有說不想拿寶寶，我不想要看到看到小孩血肉模糊出來」。

她邊哭邊說自己非常緊張害怕，因為她爸媽就教導她孩子就是一個生命，父母不可以剝奪，手術一出來，丁就跟她說小孩是累贅一定要拿掉。女記者說，她事後期待丁允恭可以細心照顧她，但丁在她家睡了幾個小時就離開，還說5天都不能聯繫，「我那時候覺得自己很下賤，因為他跟我連絡，我還是很期待跟他見面」。

女記者表示，她懷孕又拿掉小孩，她爸爸媽媽不知道，因為她和丁允恭的戀情不能公開、不能檯面化，她手術完身體虛弱，只好打電話給朋友說想喝鱸魚湯，但吃完那頓飯，朋友還是不知道她的事情。

丁允恭。圖／聯合報系資料照片
丁允恭。圖／聯合報系資料照片

丁允恭 懷孕

延伸閱讀

轟丁允恭嘿咻完就走！當事女記者「邊聽卡農音樂邊哭」

懲戒法院判停止任用兩年 丁允恭：坦然接受裁處

丁允恭辦公桌嘿咻女記者 懲戒法院明宣判

顏若芳、丁允恭、丁怡銘⋯民進黨府院黨三大出包發言人接連出包誰最傷？

相關新聞

轟丁允恭嘿咻完就走！當事女記者「邊聽卡農音樂邊哭」

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，和電視台女記者Ｙ女在辦公桌上嘿咻，被監察院通過彈劾，懲戒法院今判丁允恭撤職，...

成立新公司逃漏稅 新煥泰成衣前董座、副總被管收

新煥泰成衣公司被查出2004年間漏繳營所稅，國稅局追討漏稅並裁處罰鍰共計新台幣4700萬餘元。執行署新北分署調查發現，時...

「小孩是累贅一定要拿掉」女記者控丁允恭強迫她墮胎！

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，和電視台女記者在辦公桌上嘿咻，被懲戒法院判撤職，並停止任用兩年；女記者今上政...

影／腦麻女臥床50年老父讓她「解脫」 北院籲請總統特赦

78歲陳姓老翁長年照顧患有先天性腦性麻痺的女兒，去年3月清晨見女兒牙痛，吃止痛藥也無效，涉嫌用棉被將她悶死，再吞下大量安...

公共工程收廠商回扣 前南投縣長李朝卿再判108年定讞！

南投縣前縣長李朝卿被控在111件災後、公共工程款中收取回扣、期約賄賂，其中8個貪汙罪已判刑定讞，李正在監服刑中，另103...

女控借錢墮胎租房「和丁允恭交往 付出太多身體代價」

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，和電視台女記者在辦公桌上嘿咻，被監察院通過彈劾，懲戒法院今判丁允恭撤職，並停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。