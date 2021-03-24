「小孩是累贅一定要拿掉」女記者控丁允恭強迫她墮胎！

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，和電視台女記者在辦公桌上嘿咻，被懲戒法院判撤職，並停止任用兩年；女記者今上政論節目指控丁允恭強迫她拿掉小孩，還說「小孩是累贅一定要拿掉」、「小孩會成為人生阻礙」。

女記者說，這件事情她有錯，第一錯在她介入別人的感情，第二錯在她捨不得離開，「覺得自己很笨」；她起初不知道丁允恭當時有已訂婚的嚴姓未婚妻，她知道後還跟丁允恭在一起，那是因為她捨不得，「所以我跟嚴女道過歉」。

女記者節目上痛哭指出，她為丁允恭拿過3次孩子，第一次拿孩子當天是愚人節，丁允恭還問是不是開玩笑，怎麼會懷孕？她想說，她有吃事前藥，但她當社會線記者生活太不規律，吃藥時間不固定，「我就是懷孕我也沒辦法」。

女記者淚訴，自己很想把孩子生下來，因為孩子蠻大了，超音波看得出來是寶寶的形狀，她很想放棄記者工作，把孩子生下來後，和她爸媽一起住，不要跟丁允恭聯絡也沒有關係。未料，丁允恭跟她說，她和小孩都會成為自己的人生阻礙，如果說這件事情說出去，丁就會完蛋。

女記者指出，她當時被丁允恭帶去婦產科，她以為只是換個衣服，但她換完衣服手就被銬住，「我有說不想拿寶寶，我不想要看到看到小孩血肉模糊出來」。

她邊哭邊說自己非常緊張害怕，因為她爸媽就教導她孩子就是一個生命，父母不可以剝奪，手術一出來，丁就跟她說小孩是累贅一定要拿掉。女記者說，她事後期待丁允恭可以細心照顧她，但丁在她家睡了幾個小時就離開，還說5天都不能聯繫，「我那時候覺得自己很下賤，因為他跟我連絡，我還是很期待跟他見面」。