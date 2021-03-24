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轟丁允恭嘿咻完就走！當事女記者「邊聽卡農音樂邊哭」
總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，和電視台女記者Ｙ女在辦公桌上嘿咻，被監察院通過彈劾，懲戒法院今判丁允恭撤職，並停止任用兩年；Ｙ女今上政論節目「這不是新聞」指出，她透過同業才得知判決結果，「我腦袋一片空白，覺得很不公平，覺得這到底是為什麼」。
Ｙ女指出，她一直覺得這已經不關她的事了，她事後一直沒有曝光面對媒體，因為她好不容易有一個平靜生活。
Ｙ女談話時一度掩面拭淚，她說，她2014年和丁允恭交往，期間她一直在等待，丁允恭在辦公，她則必須請假在自己的套房等待，每周見面一次就結束，而丁到套房後吃飯、發生親密關係就走，過程不到3小時，每次見面結束都感到失落。
Ｙ女說，每周和丁允恭見面結束後，她都會到誠品書店前看音樂盒，邊聽卡農的音樂邊哭，覺得等待非常煎熬，之後她和男性友人交往，也非常害怕等待。
她說，她出生在很單純的家裡，爸媽都很平凡，她也是一個平凡人，「我被騙，騙我這個人是政府高官」，她想要知道騙人的人為何還可以當政府官員，如果丁允恭都是這樣對待生活上一切事物，如何說丁是個很正直、誠實、善良的人，況且丁還擔任發言人的角色。
Ｙ女說，她覺得她上節目很丟臉，「因為這是我的私事，我也不想為了這件事情哭」，她也為此哭了很多次。
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