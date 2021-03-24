勞金炒股游迺文下令要聽？投信副總在桃園被LINE回台北

游迺文。圖／聯合報系資料照片

檢廉偵辦勞金局前組長游迺文結合投信業配合寶佳集團炒作遠百股票案，起訴游、業者12人。台北地院今天傳喚群益投信投資處資產管理部專業副總謝志英。謝女說，游去年邀她面談，地點在中正紀念堂捷運站，聊的是盤勢，沒聊遠百。

謝志英說，與游迺文是公務上往來，沒有私交，游沒有介紹她買股票，她與游聊的是大盤的盤勢、產業的動態，不會講到個股。

謝志英說，她與同行統一投信研究員俞建業是看鋼鐵股認識的，聽說俞在看遠百，就向俞打聽；謝女說，俞在LINE上回她「勞退叫進」並貼遠百的報告給她，但她從來就不知道代表什麼意思。

謝志英說，去年台股因疫情重挫，但3月底到7、8月台股指數上到1萬3000點，7月時又看到下半年會發放振興券，加上她看到忠孝復興捷運站附近人潮明顯回流，預期百貨業業績將提升，才購買遠百。

謝女說，去年8月26日她去桃園市拜訪公司，游迺文下午3點左右LINE她「可聊一下嗎？」，她以為要被叫回勞金局檢討績效，回到台北市中正紀念堂捷運站時，已下午5點，她通知游「我到了」，游回「不要出站」，所以與游就在站體碰面，碰面後游請她要加油，曾聊過盤勢，但聊天細節已忘記。

群益投信共同基金經理人兼特定股票研究員湯明真，被控偽造投資報告，湯女今天出庭否認犯罪。 她說，2015年進入群益即負責研究遠百，知道有「游組長」，但游不知道她，不知游有無向謝志英或別人推荐遠百。

統一投信資深副總經理闕志昌也不認罪。闕今天出庭說，曾電話訪談遠百發言人湯治亞，只是要確認遠百捍衛股權的態度，從沒有指示部屬製作不實投資報告，還指檢察官起訴他是曲解他的用意。

統一投信資深投資經理孫民承否認犯罪，孫說，闕志昌和游迺文聯絡的事，他沒有被告知，闕曾和他說哪幾支股票可以看一下，但他沒有研究義務；孫稱，闕志昌說遠百約訪不到，於是他找券商的法人業務約，從沒指示研究員作訪談報告。

統一投信研究員俞建業辯稱，他製作的報告主管可以不同意，但不可以擅改，闕志昌買遠百他不知情；俞的律師說，訪談報告是呈現研究員對個股的評價，俞被控業務登載不實，要達到明知違反專業才成罪，俞對遠百的建議是中立的「區間操作」，不涉犯罪。