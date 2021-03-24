寶佳執行長唐楚烈炒股倒貨辯無罪：想協助遠百發展

寶佳資產公司執行長唐楚烈。圖／聯合報系資料照片 台北地院審理勞金局前組長游迺文與國內投信業者勞金炒股案，今天傳喚寶佳集團資產管理公司執行長唐楚烈，唐不認罪，稱分析師參與法說會認為遠百有投資價值，想協助遠百發展，曾寄報告給遠百董事會，未提及股價。

唐楚烈偵查中曾羈押禁見，他今天說，本月底就要從公司離職，不清楚游迺文與寶佳資產邱裕元如何規畫；他說，公司購股分策略性、財務性2種，策略性就是買金融股與東元，其他都屬於財務型投資。

唐楚烈說，他買股票會先向董事長林陳海報告，「林陳海說金融股比較安心」，如果要買標的資本額5%的股票可自行決定，超過就須報請董事會同意。

唐楚烈說，2019年5月他的分析師參加遠百法說會，發現遠百具3大投資價值，包括百貨業盈餘穩定成長，2019年、2020年台北市信義計畫區A13、竹北大遠百相繼開幕，遠百將轉型為綜合娛樂百貨業，以及新北市板橋區的大遠百土地價格是以1995年計算出來的，被嚴重低估等，寶佳才將遠百列為重要持股。

唐楚烈告訴法官，對於遠百的高評價，因怕被認為在炒股，所以上寶佳官網說明，也寄報告給遠百示意要協助遠百發展；唐說，遠百董事長徐旭東與兒子英文能力強，他寫了英文的報告給徐，但報告中沒有提到股價的事。

唐楚烈說，2020年寶佳開始逐漸出脫遠百持股，是受疫情影響。唐說，他一直希望與遠百保持友善關係，不要因持股太多造成外界有負面的想法。

唐稱，邱裕元與游迺文如何聯繫他不知情，2人是學長學弟他也不知道，他後來被偵辦時才知道「游組長」就是游迺文、才知道「游迺文」這3個字。

至於檢方指控邱裕元、游迺文去年8月10日在台北市復興南路私廚「馥邑隱廚」辦炒股宴，認定唐楚烈埋單6萬元、涉及行賄；唐說，餐宴是邱裕元帶兒子唐振堯去認識業界友人，邱會也帶金融界人士吃飯、打球，但邱去找游他真的不知情。

台北地檢署指控，唐楚烈與邱裕元操縱遠百股價，自2019年5月下旬下單買進遠百股票18萬張，去年5至7月倒貨售出量不如預期，聯合游迺文用勞動基金承接，游則要求復華、統一、群益投信配合承買，上月依貪汙、違反投顧法、違反證交法等罪起訴12人。