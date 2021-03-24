女法官遭控命少年自掌嘴 苗地院建議移送評鑑

苗栗地院女法官周靜妮開庭時，遭控要求涉家暴少年當庭自行掌嘴，法院今天召開自律委員會審議，認為確有審案言行不當侵犯當事人尊嚴，建議院長以法院名義請求法官評鑑委員會評鑑。

苗栗地方法院少年及家事法庭法官周靜妮日前遭週刊報導指稱，審案期間涉嫌動用私刑，在開庭時要求一名行為偏差、對父母家暴的少年自打耳光，造成少年身心受重創，另也涉嫌對投訴延遲開庭的社工不當施壓。

苗栗地院今天為此召開法官自律委員會審議，周靜妮雖列席提出說明，但自律委員會審議結果，認其確實有審案言行不當侵犯當事人尊嚴、因被陳情案聯繫社工不當施壓等情事，且情節重大，決議依各級法院法官自律實施辦法第12條第1項第3款及法官法第30條第2項第2、5、6、7款規定，建議院長以法院名義請求法官評鑑委員會評鑑。

苗栗地院發布新聞稿指出，法官評鑑委員會若認周姓法官有懲戒必要，得報由司法院移送職務法庭審理;職務法庭審理後，得依法官法第50條規定，為免除法官職務，並不得再任用為公務員或撤職或免除法官職務，轉任法官以外之其他職務等處分。