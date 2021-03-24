成立新公司逃漏稅 新煥泰成衣前董座、副總被管收

新煥泰成衣公司被查出2004年間漏繳營所稅，國稅局追討漏稅並裁處罰鍰共計新台幣4700萬餘元。執行署新北分署調查發現，時任董事長林煜心與副總張憶潔在欠稅兩年後另成立一間成衣公司繼續營業，放任新煥泰廢止營運，還將新煥泰大量存款轉存至私人戶頭，甚至拿來支付新公司貨款，認為兩人企圖規避執行，向法院聲請管收，新北地院昨天裁定兩人均管收。

現年70歲的林煜心與59歲張憶潔為新煥泰企業2004年實際負責人，當時公司並無進貨，卻利用其他公司的統一發票虛列營業成本、漏報所得，被國稅局發現後追討漏稅並裁處營業稅、營所稅罰緩共計4700餘萬元。

案件移送執行署新北分署，執行官調查卻發現，新煥泰企業逃漏稅的兩年後，林煜心竟與張憶潔父親等人成立另間成衣公司繼續營業，再將4名不知情人士登記為新煥泰董事、監察人，擺爛放棄經營，企圖規避執行。

執行官更發現，新煥泰公司在逃漏稅到成立新公司的兩年間，有應收回帳款至少3500萬元、銷售貨款至少600萬元，林煜心兩人不拿來繳清欠稅，反而將公司大量存款，以簽發支票方式，一張轉存到林煜心與張憶潔父親戶頭中，一張支付新成立公司的進貨款，執行官調查時，林煜心與張憶潔推託自己「忘了有這兩張支票」。