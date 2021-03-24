涉詐領經費485萬元 台北科大女教授緩起訴

台北科技大學經營管理系林姓女教授涉以不實發票核銷經費485萬元，台北地檢署考量林女認罪、繳回犯罪所得，今天處分緩起訴3年，命支付公庫65萬元、接受40小時法治教育。

北檢起訴書指出，林姓女教授自民國96年起任職台北科技大學至今，106年2月至108年1月間借調國立台南藝術大學擔任主任秘書、音像藝術學院院長。

林姓女教授涉嫌於103年至108年間，利用辦理教育部委託計畫及台北科大、台南藝術大學統籌經費機會，以實質掌握的公司開立不實發票，或偽刻其他商家統一發票專用章製作不實發票，佯裝採購計畫案所需物品核銷經費。

此外，林姓女教授為將房屋改裝為出租套房，委請曾於EMBA專班指導的吳姓男子協助水電裝修，以吳姓男子開立的不實發票向台北科大、台南藝術大學核銷經費新台幣104萬餘元支應工程費用，另詐領演講費、交通補助等費用。

起訴書指出，林姓女教授、吳姓男子觸犯詐欺取財等罪嫌，考量林女坦承犯行，並將詐取的485萬餘元全數歸還，犯後態度良好，處分緩起訴3年，須支付公庫65萬元，接受40小時法治教育；吳姓男子獲緩起訴2年，須支付公庫25萬元，接受20小時法治教育。