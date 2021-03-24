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第三例「痛痛女孩」 法官：請衛福部找專家證人

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國內第三位「痛痛女孩」官司，高中生Nicole於2015年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告。台北高等行政法院今上午開庭，女孩家屬委任律師方文獻主張審議辦法第13條規定違憲，合議庭可以不適用。

住在中部地區的Nicole，在國中時期於2015年10月間施打疫苗後第13天後出現身體多處不適，有疼痛、發炎、關節腫脹等症狀，經診斷為幼年型類風濕性關節炎

家屬向衛福部預防接種受害救濟審議小組申請救濟補償，但小組判定症狀與疫苗無關，決議不予救濟。家屬不服提告，欲撤銷原處分並酌給補償金120萬元。

方文獻主張，鑑定報告結論「無關」並不可採，且應無判斷餘地適用。鑑定報告對於HPV疫苗是否增加類風濕性關節炎風險、及個案出現關節炎症狀時間與發生免疫疾病合理期間是否相符等爭議問題。

僅寥寥略以「現有醫學實證」、「根據大規模實證研究」等語空泛帶過，甚至未提出所憑醫學研究，即作成「無關」認定，應已違反法律規定無判斷餘地適用。

「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第13條規定違反釋字767號解釋意旨，不符合保障人民生存權、健康權，概括性用語更違反法律明確性原則，法規命令請鈞院斟酌逕不適用，直接在判決裡交代理由即可。

衛福部委任醫師辯稱，兩位專家做鑑定意見不一致，才會找第三位委員，為消弭不同，客觀公正，這是常態。原告曲解醫學文獻意思。受命法官楊坤樵表示，連續有四件相同類型案件，是否請衛福部找專家出庭作證？全案候核辦。

國內第三位「痛痛女孩」官司，高中生Nicole於2015年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告。台北高等行政法院今上午開庭。圖／本報資料照。
國內第三位「痛痛女孩」官司，高中生Nicole於2015年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告。台北高等行政法院今上午開庭。圖／本報資料照。

類風濕性關節炎 疫苗 衛福部

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