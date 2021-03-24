影／腦麻女臥床50年老父讓她「解脫」 北院籲請總統特赦

78歲陳姓老翁長年照顧患有先天性腦性麻痺的女兒，去年3月清晨見女兒牙痛，吃止痛藥也無效，涉嫌用棉被將她悶死，再吞下大量安眠藥欲尋短。陳送醫撿回一命，檢方依殺人罪嫌起訴，台北地院判他2年6月徒刑，但罕見地籲請總統特赦。陳的兒子聲請犯罪被害人訴訟參與，但疑因不懂法律規定而和法官雞同鴨講，法官請他備齊資料、候核辦。

刑事訴訟法第455-40條規定「法院於徵詢檢察官、被告、辯護人及輔佐人之意見，並斟酌案件情節、聲請人與被告之關係、訴訟進行之程度及聲請人之利益，認為適當者，應為准許訴訟參與之裁定；認為不適當者，應以裁定駁回之。」

陳姓夫妻育有2名女兒和1名兒子，死去的女兒排行第二。次女年約半百，從小就罹患先天性腦性麻痹，臥病在床，生活無法自理。她起先由雙親一同照顧，後來母親身體出狀況、開刀，已無力再隨時照料女兒，改由父親搬去跟女兒睡同房，單獨照顧。女兒在父母多年來無微不至的照顧之下，沒有生褥瘡。

去年2月29日半夜，女兒因為牙齒疼痛，徹夜哀號、呻吟，吃了止痛藥也沒效。陳姓老翁不想再讓女兒吃止痛藥，又認為女兒活得很痛苦，想替她結束這苦難的一生，悶死女兒後，吞藥輕生。

隔天清晨6點多，陳妻睡醒發覺而打119求救。女兒送醫宣告不治，陳撿回一命，因他罹患憂鬱症，先到精神科病房住院治療。

台北地院審理認為，陳雖服用5、60顆安眠藥，但清醒後能清楚回答警、檢相關問題，也表示後悔，辨識能力並無問題。

「我知道這是有罪的！」陳指女兒50年來都躺在床上，他不忍女兒這般痛苦，才結束她的生命。北院認為陳長期處在焦慮與憂鬱的狀態中，加上新冠肺炎疫情影響無法帶女兒就醫，在壓力之下才認為讓女兒死去是種解脫。

家屬希望陳不要被關，並指若他入獄，對家人來說是另一種難以承受的糾結，並證稱他「非常愛女兒」。北院認為陳往後的人生歲月都會受到「良心監牢」禁錮，要不要讓他入獄實有審酌餘地，並籲請有赦免裁量權的總統能發布特赦令，避免刑罰過苛。

北院表示，陳家人照顧女兒半世紀，卻沒能獲得社會資源挹注、沒有適時承接照顧者的社會福利制度或支持，這使得陳不斷累積擔憂，出現了憂鬱、焦慮、失眠等心理狀況，釀成人倫悲劇。

陳姓老翁上訴，么兒以犯罪被害人家屬身分參與訴訟，高等法院今開訊問庭。法官詢問么兒聲請訴訟參與要旨，他卻回答對一審判決過程完全不知情，也覺得過程中有很多「不太對」的地方，想了解訴訟進行。

么兒說，事發前一星期曾回家探視，當時就現二姊的心臟頻率不太對，他認為如果二姊是「自然死亡」，這樣對父親不公平。他說，在殯儀館看到二姊的容貌，她就像50年來睡覺的樣子，希望法官將父親送精神鑑定。

被害人訴訟參與多是指替被害人「申冤」，但么兒在庭上的發言卻像是替父親說話，加上語意不清楚，法官張大眼問「是只有我聽不懂嗎？」，並詢問么兒事發後家庭關係又否有分「挺父親、挺二姊」兩意見、他是否代表所有家屬發言？

法官表示，北院合議庭花了很多時間寫出判決書，希望么兒能詳讀，並先了解訴訟參與的意義；么兒稱是，但說「假設不是我爸加害的，二姊在天上也會覺得不是這樣」，並指家人都對二姊很好。么兒說，下回可以出示委託書，證明他替家人發言。

高檢署檢察官對陳的么兒聲請訴訟參與沒有意見，而本案檢方也未上訴。法官表示是否准許訴訟參與待合議庭評議，本件候核辦。

陳姓老翁一家人步出法庭時未多言，么兒表示本案還在訴訟中，不便表示意見。