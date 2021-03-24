成衣公司涉逃漏稅4700萬 前董事長遭管收

新煥泰成衣公司涉積欠營業稅、營利事業所得稅及罰鍰合計4700萬餘元，法務部執行署新北分署日前聲請法院管收林姓前董事長及張姓前副總經理未獲准，昨天兩人都被裁定管收。

法務部執行署新北分署今天發布新聞稿指出，70歲林姓男子和59歲張姓女子於民國93年間分別擔任新煥泰公司董事長兼總經理、副總經理，並在欠稅年度實際控制公司的財務及營運。

國稅局認定新煥泰公司並無進貨事實，卻用其他公司開立的統一發票，虛列營業成本，漏報所得額，裁處罰鍰，並追課營利事業所得稅，送新北分署執行。

行政執行官調查發現，林男在涉逃漏稅後，和張女父親等人於民國95年成立另一家營業項目相同的公司繼續營業，並將4名不知情人士變更登記為新煥泰公司的董事及監察人，再放任公司廢止登記，企圖規避執行。

行政執行官調查發現，新煥泰公司在逃漏稅捐後2年內，收回應收帳款和貨銷售款至少新台幣4100萬元，卻不用以如實報繳欠稅；另以簽發支票方式，將公司超過200萬元銀行存款，分別轉存至林男及張女父親的銀行帳戶，甚至還以新煥泰公司上百萬元銀行存款，支付新成立公司買布貨款。

新北分署認定以上情節業已符合「顯有履行之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由。

行政執行官2月25日通知林男、張女至新北分署繳納欠稅及罰鍰，因2人不願提出具體清償計畫，經依法暫予留置後，聲請法院管收，當日法官未准，通知兩造補提相關資料，昨天第2次開庭後，裁定准予管收。