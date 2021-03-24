公共工程收廠商回扣 前南投縣長李朝卿再判108年定讞！

南投縣前縣長李朝卿被控在111件災後、公共工程款中收取回扣、期約賄賂，其中8個貪汙罪已判刑定讞，李正在監服刑中，另103件發回更審；台中高分院更一審去年依103件貪汙罪判李應執行21年徒刑，案件上訴，最高法院今依9個貪汙罪各判李朝卿12年徒刑，其餘94案撤銷發回更審，若以一罪一罰刑期累計達108年，但因我國有期徒刑上限為30年，將由檢方另向法院聲請定應執行刑。

李朝卿先前被法院認定在111件災後工程款中收取回扣、期約收賄，每件工程收取標金約1成至1成5不等回扣，堪稱是目前國內收取最多件工程回扣案的地方首長，最高法院2018年就其中8件判有罪定讞，另103件發回更審。

李朝卿被控於2005至2012年擔任縣長期間，利用縣政府發包風災後聯外道路災修復建、排水改善、野溪護岸等逾百件公共工程案，由妻舅簡瑞祺擔任白手套，在111件工程案中，向廠商收受回扣、期約或收受賄款。

李2013年被被檢方依貪汙罪嫌起訴，他在檢方偵訊、法官審理時均否認犯罪，一審被判刑30年、褫奪公權10年，簡瑞祺判22年、褫奪公權9年。

二審認定收賄總金額減少，改判李22年徒刑、簡20年徒刑；最高法院2018年認定李朝卿利用莫拉克風災過後，在信義鄉神木村聯外道路災修工程、中寮鄉野溪護岸整治工程等8案，收受回扣946萬元，其中一案判刑14年，其餘7案各判12年徒刑，8案均判刑定讞，若以一罪一罰刑期累計達98年，檢方向法院聲請定應執行刑，法院裁定執行14年8月徒刑；李朝卿正在服刑中。