公共工程收廠商回扣 前南投縣長李朝卿再判108年定讞！
南投縣前縣長李朝卿被控在111件災後、公共工程款中收取回扣、期約賄賂，其中8個貪汙罪已判刑定讞，李正在監服刑中，另103件發回更審；台中高分院更一審去年依103件貪汙罪判李應執行21年徒刑，案件上訴，最高法院今依9個貪汙罪各判李朝卿12年徒刑，其餘94案撤銷發回更審，若以一罪一罰刑期累計達108年，但因我國有期徒刑上限為30年，將由檢方另向法院聲請定應執行刑。
李朝卿先前被法院認定在111件災後工程款中收取回扣、期約收賄，每件工程收取標金約1成至1成5不等回扣，堪稱是目前國內收取最多件工程回扣案的地方首長，最高法院2018年就其中8件判有罪定讞，另103件發回更審。
李朝卿被控於2005至2012年擔任縣長期間，利用縣政府發包風災後聯外道路災修復建、排水改善、野溪護岸等逾百件公共工程案，由妻舅簡瑞祺擔任白手套，在111件工程案中，向廠商收受回扣、期約或收受賄款。
李2013年被被檢方依貪汙罪嫌起訴，他在檢方偵訊、法官審理時均否認犯罪，一審被判刑30年、褫奪公權10年，簡瑞祺判22年、褫奪公權9年。
二審認定收賄總金額減少，改判李22年徒刑、簡20年徒刑；最高法院2018年認定李朝卿利用莫拉克風災過後，在信義鄉神木村聯外道路災修工程、中寮鄉野溪護岸整治工程等8案，收受回扣946萬元，其中一案判刑14年，其餘7案各判12年徒刑，8案均判刑定讞，若以一罪一罰刑期累計達98年，檢方向法院聲請定應執行刑，法院裁定執行14年8月徒刑；李朝卿正在服刑中。
最高法院2018年將其餘103案撤銷發回更審，台中高分院更一審認定李朝卿辦理公用工程道路災修復建等案收取回扣103次，金額達328萬0935元，重判李朝卿21年徒刑，褫奪公權9年；簡瑞祺共15罪，判有期徒刑16年，褫奪公權9年。
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