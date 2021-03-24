台61線上遭連續開單14次吞4萬2罰單 他痛批：惡意檢舉

黃姓男子開車行經台61線林口至觀音段，卻在短短13分鐘車程，連續遭檢舉14次變換車道未使用方向燈，共收到4萬2000元的罰單，黃不服主張遭惡意逼車，痛批檢舉人玩弄法律；法院審酌，其中有10次違規間隔未達6分鐘或6公里，應屬違誤，判處撤銷其中10張罰單，可上訴。

經查，黃男去年7月25日開車沿台61線林口至觀音段，下午2點38分起被拍照檢舉，之後每隔約1至4分鐘就再度被拍，一路從南下約17公里處至43公里處，約13分鐘車程連續遭舉發「行駛快速道路未依規定變換車道」，並經林口、大園分局一連開14張共4萬2000元的罰單。

黃男不服提行政訴訟，表示當天下午2點38分首度被舉發後，在相隔不到6分鐘或6公里，共遭連續檢舉高達14件，顯違反比例原則，且在台61快速道路上檢舉人開車一路尾隨，他為避免衝突減速讓對方超車，結果卻遭逼近按喇叭，他心生恐懼才變換車道。

黃男說，檢舉人不斷跟拍挑釁，沒保持安全距離，連續跟拍長達7分鐘，簡直是惡意逼車、玩弄法律，桃園市交裁處沒充分審酌就裁罰，主張撤銷以符合公平正義；桃園交裁處則認為，黃變換車道未依規定使用方向燈是獨立的數次行為，應分別評價、處罰，惡意檢舉一事黃也未舉證。

桃園地院指出，以禁止連續舉發裁罰的立法目的，應以違規相隔達6分鐘或6公里以上違規方得舉發，法院經勘驗檢舉人行車記錄器，發現黃男當天下午2點38分首次違規後，之後被連續檢舉的13是中，有10次時間、距離過近，僅3次達6分鐘或6公里以上屬於舉發合法。