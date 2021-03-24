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南投技士「要吃紅」索賄379萬元遭訴 名下7塊地被扣押

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣集集鎮張姓技士利用負責工程業務之便，竟於2018年11月到2020年10月向李姓包商索賄，前後向李收受達379餘萬元，南投檢方今將張依「貪汙治罪條例」收受賄賂等罪嫌起訴，為保全犯罪所得追徵，更扣押張名下7筆土地。

根據檢方起訴書，張姓技士負責該鎮工程執行、督導及驗收等業務，知悉李姓包商得標集集鎮內「八張街管溝」、「武昌宮改善」、「建構候車亭」、「中集路管溝」等工程竟以「我會讓你順利領款，但你要讓我吃紅」等語向李姓包商接續索賄。

張男與李約定依工程總金額的9成再乘以5%方式計算，先從「八張街工程」索賄達189萬餘元，接續從「武昌宮改善」、「候車亭」、「中集路」3工程分別索賄93萬餘元、13萬餘元、153萬餘元，以及部分額外賄款，共收受達379餘萬元。

其中，中集路工程施工前抽驗高壓混凝土地磚3塊，藉此測試抗壓強度，唯張姓技士發現其中1塊抽驗磚破損，將致送驗結果不合格，為免李姓包商受罰，竟只取1塊高壓混凝土地磚送驗，違背職務害集集鎮公所因工程缺失遭罰款2000元。

南投地檢署表示，該案今天公告偵查終結，陳姓技士涉犯「貪汙治罪條例」收受賄賂等罪嫌，李姓包商涉「貪汙治罪條例」交付賄賂罪嫌，均提起公訴；偵查期間，陳嫌有繳回30萬，但為保全犯罪所得追徵，同時扣押其名下7筆土地。

南投縣集集鎮張姓技士向李姓包商索賄379萬餘元，遭檢方起訴，名下7筆土地也被扣押。圖／本報資料照
南投縣集集鎮張姓技士向李姓包商索賄379萬餘元，遭檢方起訴，名下7筆土地也被扣押。圖／本報資料照

集集 貪汙 保全

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