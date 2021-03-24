女受刑人監外工作涉蹺班 矯正署：究責懲處

媒體今天報導，女受刑人自主監外作業期間涉蹺班揪友到摩鐵開趴。矯正署指出，已展開調查及檢討，將盡速釐清究責懲處，並採取具體改善作為。

鏡週刊今天報導，台北女子看守所多名女受刑人於2月25日利用自主監外作業機會翹班到摩鐵開趴，其中1女還約男友到場。

矯正署表示，女子看守所於2月25日曾接獲電話檢舉，隨即由政風主任與作業導師前往監外工作的公司突檢查察，在女受刑人置物櫃查獲現金、打火機、悠遊卡及香菸等違規物品，隨即將受刑人停止出工帶回看守所進行調查，並依規定辦理違規懲處。

矯正署指出，有關揪友到摩鐵開趴部分，受刑人僅坦承利用2月25日午休時間相約至附近小吃店共餐，否認有到摩鐵開趴，因此，這部分持續調查中，將待調查結果，依規定懲處。

對於媒體報導指看守所在通報表上隱匿部分，矯正署表示，目前由政風單位進行詳查，如查證屬實，將依法嚴懲。

矯正署指出，為釐清看守所自主監外受刑人在外期間使用手機、嚼食檳榔及飲酒等違規狀況，3月22日就自主監外作業受刑人平日生活區域進行全面性安全檢查，並對自主監外作業受刑人進行個別訪談，查證確有受刑人購買啤酒及檳榔情事，已依規定辦理違規懲處。

具體改善作為部分，矯正署表示，除了持續強化相關自主監外作業管理作為外，並持續要求所屬對於參加自主監外作業受刑人應加強控管，務實做好受刑人教導及教育工作，並強化與廠商溝通及連繫，以落實矯正紀律。

矯正署官員指出，法務部長蔡清祥非常重視如何協助收容人順利復歸社會而不會再犯，希望透過企業與矯正機關的協力合作，經由家庭支持及企業扶持，漸進式學習回歸社會，減緩出監後的經濟負擔及提早適應社會，更能習得一技之長，一方面有助舒緩產業缺工現況，另一方面取得自主更生能力。

矯正署官員表示，目前已有219家合作廠商協助矯正機關推動自主監外作業，每日出工人數穩定維持在1200人左右。

矯正署官員指出，自主監外作業是受刑人復歸社會的重要政策，立意良善，今年1月至2月自主監外作業累計出工約3萬8000餘人次，違反規定計37件，約占0.097%。

對於少數受刑人未能珍惜監外作業機會而違反規定，矯正署表示遺憾與痛心，除深刻檢討並加強管理外，希望外界勿因個案而抹煞整體制度成效與美意。