快訊

詐領獎金！千萬中獎發票沒人領 店家偽造遭檢調搜索

囤房稅將影響78萬租戶？政府沒說清楚的五件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

惡狼摸胸猥褻女友16歲長女8次 又偷拍次女 獸行曝光

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

50歲羅姓男子與撫養兩名女兒的女友交往同居，涉嫌趁僅16歲大女兒熟睡時，伸手摸胸、摸下體猥褻得逞，直到3年後，小女兒遭羅男偷拍，大女兒才吐露當年遭羅猥褻，全案經社工通報，依法偵辦咎責。士林地院昨宣判，依成年人故意對少年乘機猥褻罪共8罪判刑，應執行2年徒刑，可易科罰金，緩刑4年。

檢方去年起訴指出，羅男與女友交往多年，當時女友帶著兩個寶貝女兒與羅男同居，四人同睡單人床、雙人床緊靠的床鋪，羅男涉嫌在2016年底，於1個月內每周2次頻率，趁大女兒熟睡後伸手進入衣物內摸胸、摸下體，她驚醒不敢出聲反抗，只能裝睡，共計遭猥褻8次。

全案時隔3年，當年16歲的大女兒已就讀到學，羅男竟轉而偷拍小女兒，家防中心2019年底12月查訪，大女兒才吐露陳述當年遭受猥褻，社工人員隨即通報警方，案件才曝光。

士林地院法官認為，羅各次利用大女兒就寢入睡不知抗拒，伸手猥褻，就算大女兒驚醒不敢出聲，繼續裝睡，羅主觀上就是利用小孩睡覺時猥褻，認定羅犯8 次乘機猥褻罪，考量坦承犯行，且達成和解，依照成年人故意對少年犯乘機猥褻罪8罪，各處6月徒刑可易科罰金，應執行2年徒刑可易科罰金，緩刑4年，緩刑期間給付被害人8萬元賠償金。可上訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

猥褻 社工

延伸閱讀

老翁誆騙她卡到陰得收驚驅邪 按壓國中少女下體猥褻2次

公車遭猥褻 她隱忍8分鐘呼救

四川6名女童遭猥褻摟抱甚至按壓 少年疑犯年僅13歲

台南女酣睡慘遭男友猥褻開直播 分手後才發現幾乎崩潰

相關新聞

女藥頭賣海洛因被逮 咬警不當取供遭法官打臉判18年

台中市黃姓女子涉在2019年間賣海洛因落網，黃女在檢警訊問時，自白涉案，未料全案在台中地院審理裡，黃女指控詢問的警員涉嫌...

台61線上遭連續開單14次吞4萬2罰單 他痛批：惡意檢舉

黃姓男子開車行經台61線林口至觀音段，卻在短短13分鐘車程，連續遭檢舉14次變換車道未使用方向燈，共收到4萬2000元的...

南投技士「要吃紅」索賄379萬元遭訴 名下7塊地被扣押

南投縣集集鎮張姓技士利用負責工程業務之便，竟於2018年11月到2020年10月向李姓包商索賄，前後向李收受達379餘萬...

惡狼摸胸猥褻女友16歲長女8次 又偷拍次女 獸行曝光

50歲羅姓男子與撫養兩名女兒的女友交往同居，涉嫌趁僅16歲大女兒熟睡時，伸手摸胸、摸下體猥褻得逞，直到3年後，小女兒遭羅...

南投警用擦擦筆侵占百萬公款！檢「冰紙」破解 貪汙罪起訴

南投縣政府警局信義分局莊姓警員擔任東埔警光山莊管理員，自2011年起利用職務之便，透過變造房客住宿資訊、申報臨時人員費用...

侮辱網紅公民老師案二審 館長認罪4月28日宣判

網紅「館長」陳之漢在直播時指網紅公民老師羅文是「螺紋保險套」挨告，一審判「館長」拘役20天。二審今天開庭，陳之漢說「做錯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。