惡狼摸胸猥褻女友16歲長女8次 又偷拍次女 獸行曝光

50歲羅姓男子與撫養兩名女兒的女友交往同居，涉嫌趁僅16歲大女兒熟睡時，伸手摸胸、摸下體猥褻得逞，直到3年後，小女兒遭羅男偷拍，大女兒才吐露當年遭羅猥褻，全案經社工通報，依法偵辦咎責。士林地院昨宣判，依成年人故意對少年乘機猥褻罪共8罪判刑，應執行2年徒刑，可易科罰金，緩刑4年。

檢方去年起訴指出，羅男與女友交往多年，當時女友帶著兩個寶貝女兒與羅男同居，四人同睡單人床、雙人床緊靠的床鋪，羅男涉嫌在2016年底，於1個月內每周2次頻率，趁大女兒熟睡後伸手進入衣物內摸胸、摸下體，她驚醒不敢出聲反抗，只能裝睡，共計遭猥褻8次。

全案時隔3年，當年16歲的大女兒已就讀到學，羅男竟轉而偷拍小女兒，家防中心2019年底12月查訪，大女兒才吐露陳述當年遭受猥褻，社工人員隨即通報警方，案件才曝光。