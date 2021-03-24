「你要讓我吃紅」 集集公所技士向廠商收賄379萬遭起訴

集集鎮公所工務課一名張姓技士涉嫌利用工程執行、督導、驗收業務，告訴廠商「我會讓你順利領款，但你要讓我吃紅」，索取賄款約新台幣379萬元，遭依涉犯貪污治罪條例起訴。

南投地方檢察署檢察官黃慧倫指揮調查局台中市調查處，查獲南投縣集集鎮公所工務課張姓技士涉犯貪污治罪條例案件，案件日前偵查終結，提起公訴。南投地檢署今天指出，對公務人員涉貪犯行絕不寬貸，除勸被告繳回犯罪所得，未取回的不法所得則查扣財產。

南投地檢署指出，張姓技士自107年11月到109年10月利用負責八張街管溝工程、候車亭工程、中集路工程的執行、督導、驗收等業務，告訴李姓承包商「我會讓你順利領款，但你要讓我吃紅」等言語，明白向李姓承包商索賄，包商答應若請款順利就給付賄款。

李姓承包商為使工程施作及請款順利，依各工程估驗款總金額乘以90%，再乘以5%計算方式給付賄款，多件工程下來，張姓技士利用職務機會共向李姓承包商收賄379萬2034元，遭南投地檢署依貪污治罪條例起訴，李姓承包商也被依貪污治罪條例交付賄賂罪起訴。

除向廠商索賄，張姓技士也掩護包商通過驗收，南投地檢署查出，張姓技士明知中集路工程應取樣3塊高壓混凝土地磚進行抗壓強度檢驗，但送測前發現地磚外觀有裂痕、破損，張姓技士擔心若如實送驗將影響工程進度，為護航廠商及考量索賄承諾，竟要求監造廠商同意只送驗其中1塊地磚。

案件偵辦過程中，張姓技士繳回部分犯罪所得30萬元，檢察官為保全犯罪所得追徵，也依法扣押張姓技士名下位於中寮鄉7筆土地；集集鎮長陳紀衡說，張姓技士行為很不應該，希望外界不要因少數害群之馬所為而抹煞鎮公所其他員工的努力。