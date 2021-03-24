侮辱網紅公民老師案二審 館長認罪4月28日宣判

館長陳之漢。記者林孟潔攝影／報系資料照

網紅「館長」陳之漢在直播時指網紅公民老師羅文是「螺紋保險套」挨告，一審判「館長」拘役20天。二審今天開庭，陳之漢說「做錯事我認了」審判長庭末諭知4月28日宣判。

二審的台灣高等法院今天開庭，陳之漢到庭陳述，希望案子就此了結，不要再浪費司法資源。

全案緣於，羅文與「館長」在網上因政治問題互嗆。羅文於民國108年7月9日在網路平台YouTube發影片批評「館長」是「新民粹型領袖」；「館長」於同年9月4日回擊，以「螺紋保險套」、「雜碎」等語影射辱罵羅文。

羅文對陳之漢提出妨害名譽告訴，台北地檢署偵辦後，依公然侮辱罪起訴陳男。

一審認為，陳之漢本於發洩情緒的動機、目的，採取對羅文人身攻擊的言論，客觀上達到貶損羅文名譽及尊嚴的程度，但審酌陳男坦承犯行，並當庭表達願意深切自我檢討，判決拘役20天，得易科罰金。

案經檢方上訴，二審由高院審理。