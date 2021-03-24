侵占東埔警光山莊百萬清潔費 警員遭起訴

南投縣警察局信義分局一名莊姓警員100年到109年間，利用管理東埔警光山莊職務之便，用「擦擦筆」塗改住宿登記簿的資料，侵占百萬元清潔維護費，遭南投地檢署依貪污罪起訴。

南投地方檢察署檢察官黃慧倫指揮法務部調查局南投縣調查站，查獲南投縣警察局信義分局莊姓警員涉犯貪污治罪條例案件，全案日前偵查終結，提起公訴；投檢今天表示，對公務人員涉貪犯行絕不寬貸，除勸被告繳回犯罪所得，未取回的不法所得則查扣財產。

投檢指出，莊員利用管理東埔警光山莊職務之便，自民國100年到109年5月間，以俗稱「擦擦筆」或鉛筆填寫住宿休息登記簿，擦拭後再重新用原子筆謄寫短報、刪除或變更原始紀錄，接續侵占東埔警光山莊清潔維護費達新台幣100萬1650元。

此外，莊員明知曹姓友人未在東埔警光山莊實際從事清掃工作，仍幫忙按月在工作項目簽到表填載曹姓友人不實工作日期及工作項目等內容，並代替在領據等表單簽名欄位簽名或用印，詐得臨時清潔工薪資共計63萬6879元。此外，莊員還製作不實支出憑證詐得46萬4928元。

南投地檢署依貪污治罪條例侵占公有財物罪、利用職務機會詐取財物罪及刑法行使登載不實公文書罪、行使偽造私文書等罪嫌起訴莊員，並依刑法行使登載不實公文書罪嫌起訴莊員的曹姓友人；案件偵查中，莊員繳回部分犯罪所得30萬元，曹姓被告也繳回匯入個人郵局帳戶的贓款50萬8639元。