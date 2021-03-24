台中男砍妻27刀、硫酸溶臉裝箱棄屍 檢起訴求重刑

台中市陳姓男子與宮姓前妻去年底因兩女兒的監護權起口角，憤持球棒攻擊宮女頭部、拿硫酸噴宮女臉部，還持菜刀砍宮女27刀致死，陳事後藏屍在行李箱內，後棄置在大坑山區，經宮女母親報案後，警方才尋獲，並帶回陳詢問，陳才承認涉案。台中地檢署偵結，依殺人、侵害屍體罪嫌起訴陳。

起訴書指出，陳姓男子（35歲）與宮姓女子是夫妻，育有兩女，雙方感情不睦，去年11月24日離婚，但離婚後二人與子女仍同住在北屯區的住處，去年11月29日，宮女因離婚後的親權行使、探視等問題，與陳發生激烈口角，當時宮女要求搬離北屯區住處，但陳怒不可抑，拿出球棒不斷攻擊宮女的後腦杓。

宮女被攻擊後，不斷高喊「救命」，沒想到陳變本加厲，還拿出廁所的硫酸，朝著宮女臉部噴灑，甚至拿出菜刀，不斷往宮女頭、臉攻擊，揮砍27刀，當時林姓鄰居有聽到宮女的呼喊聲，前往敲門關心，但陳不予理會，將當時仍有生命跡象的宮女拖到廁所內，宮女最後因大量失血，休克死亡。

陳姓男子犯後將宮女用塑膠袋包裹後，藏在一個紅色的行李箱內，並將行李箱放在宮女的衣櫥裡，陳為避免犯行曝光，在去年12月1日，外出尋找棄屍地點，同年月2日到五金行購買手推車、機車帶等物品，以利後續搬運行李箱，同日上午10時許，陳將行李箱搬運到地下停車場後，載運到台中北屯大坑山區草叢、山溝內棄置。

宮女母親在案發後一直聯絡不上宮女，去年12月3日報警協尋，警方扣到陳的手機、發票，並在4日上午，尋獲藏屍的行李箱，並在陳的住處查獲涉案球棒、硫酸、塑膠袋等犯案用器。

陳姓男子在警詢時，一度否認犯行，但經警方出示宮女屍體相片後，才突破心防，承認涉案，不過仍辯稱，雙方起口角後，是宮女持刀攻擊他，他反擊才失手殺死宮女。