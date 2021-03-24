快訊

航班雙向大阻塞！Ever Given擱淺運河 長榮曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中男砍妻27刀、硫酸溶臉裝箱棄屍 檢起訴求重刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子與宮姓前妻去年底因兩女兒的監護權起口角，憤持球棒攻擊宮女頭部、拿硫酸噴宮女臉部，還持菜刀砍宮女27刀致死，陳事後藏屍在行李箱內，後棄置在大坑山區，經宮女母親報案後，警方才尋獲，並帶回陳詢問，陳才承認涉案。台中地檢署偵結，依殺人、侵害屍體罪嫌起訴陳。

起訴書指出，陳姓男子（35歲）與宮姓女子是夫妻，育有兩女，雙方感情不睦，去年11月24日離婚，但離婚後二人與子女仍同住在北屯區的住處，去年11月29日，宮女因離婚後的親權行使、探視等問題，與陳發生激烈口角，當時宮女要求搬離北屯區住處，但陳怒不可抑，拿出球棒不斷攻擊宮女的後腦杓。

宮女被攻擊後，不斷高喊「救命」，沒想到陳變本加厲，還拿出廁所的硫酸，朝著宮女臉部噴灑，甚至拿出菜刀，不斷往宮女頭、臉攻擊，揮砍27刀，當時林姓鄰居有聽到宮女的呼喊聲，前往敲門關心，但陳不予理會，將當時仍有生命跡象的宮女拖到廁所內，宮女最後因大量失血，休克死亡。

陳姓男子犯後將宮女用塑膠袋包裹後，藏在一個紅色的行李箱內，並將行李箱放在宮女的衣櫥裡，陳為避免犯行曝光，在去年12月1日，外出尋找棄屍地點，同年月2日到五金行購買手推車、機車帶等物品，以利後續搬運行李箱，同日上午10時許，陳將行李箱搬運到地下停車場後，載運到台中北屯大坑山區草叢、山溝內棄置。

宮女母親在案發後一直聯絡不上宮女，去年12月3日報警協尋，警方扣到陳的手機、發票，並在4日上午，尋獲藏屍的行李箱，並在陳的住處查獲涉案球棒、硫酸、塑膠袋等犯案用器。

陳姓男子在警詢時，一度否認犯行，但經警方出示宮女屍體相片後，才突破心防，承認涉案，不過仍辯稱，雙方起口角後，是宮女持刀攻擊他，他反擊才失手殺死宮女。

台中地檢署偵結，認為陳犯後卸責狡辯，一度否認犯行，還企圖將殺人動機卸責給死者，犯後未見悔悟，依殺人、侵害屍體罪嫌起訴，並建請院方從重量刑。

台中市陳姓男子在去年11月底與宮姓前妻爭吵，涉嫌殺害前妻後裝在行李箱內，並用機車載往大坑山區棄屍，台中地檢署偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在去年11月底與宮姓前妻爭吵，涉嫌殺害前妻後裝在行李箱內，並用機車載往大坑山區棄屍，台中地檢署偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在去年11月底與宮姓前妻爭吵，涉嫌殺害前妻後裝在行李箱內棄屍，台中地檢署偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在去年11月底與宮姓前妻爭吵，涉嫌殺害前妻後裝在行李箱內棄屍，台中地檢署偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝

殺人

延伸閱讀

威宏 重返成長軌道

男友砸「1314520元」聘金表愛意 女感動開箱瞬間臉綠怒報警

詭異棄屍命案！3歲女童餓死成腐屍 一驗DNA驚爆外婆才是親媽

媽媽急搭車！ 嫌一旁5歲女兒吵鬧 竟塞進行李箱拖行

相關新聞

恐怖外婆！反覆拔光5歲外孫指甲害命 律師辯稱她智障

魏姓婦人受女兒託付，照顧5歲的外孫，她卻長期施虐，外孫不但因營養不良骨瘦如柴，她還常拿「不求人」、拖把毆打，還拔光他指甲...

丁允恭與女記者辦公桌上做愛 懲戒法院判撤職停止任用兩年

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台記者Ｙ女在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院年初以11比0通過...

台中男砍妻27刀、硫酸溶臉裝箱棄屍 檢起訴求重刑

台中市陳姓男子與宮姓前妻去年底因兩女兒的監護權起口角，憤持球棒攻擊宮女頭部、拿硫酸噴宮女臉部，還持菜刀砍宮女27刀致死，...

丁允恭感謝懲戒法院認定無性騷擾 坦然接受裁處

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台記者Ｙ女在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院年初以11比0通過彈劾...

丁允恭辦公桌嘿咻女記者 法院重批他「放蕩輕率」

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台記者Ｙ女在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院年初以11比0通過彈劾...

北科大經營管理系女教授 詐領60萬元補助款獲緩起訴

台北科技大學經營管理學系教授林鳳儀，被檢舉利用主持2017年度研究計畫機會，透過母親、胞弟、學生提供不實發票，詐領補助款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。