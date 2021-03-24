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丁允恭感謝懲戒法院認定無性騷擾 坦然接受裁處

聯合報 / 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台記者Ｙ女在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院年初以11比0通過彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院今判撤職，並停止任用兩年；依公務員懲戒法規定，若丁再任公務員，2年內不得晉敘、陞調或遷調主管職務。

丁允恭在得知判決結果後表示，對於在不適宜的地點做不適宜的行為，深感抱歉，除了已辭職表達對社會大眾歉意以外，也坦然接受裁處。丁同時也感謝懲戒法院能依據事實，明白認定他並無性騷擾情事，望各界明察，不要再以「性騷擾」相關詞語指涉此一事件。丁妻表示，「不上訴」。

因丁允恭為政務官，公務員懲戒法規定，懲處種類只有免除職務、撤職、剝奪或減少退職金、減俸、罰款、申誡6種。其中，最嚴厲的處分是「免除職務」，這意味著「免其現職，並不得再任用為公務員。」若是罰款，金額為1萬元以上、100萬元以下。

有法界人士表示，「撤職」的處分算是重的，僅次於免除職務，但若丁「不想回政壇」就沒影響。

丁允恭去年9月9日遭爆曾在高雄市新聞局長辦公室與記者Y女性交、要求墮胎，甚至訂婚後還劈腿多女，翌日一早即透過總統府代發聲明，宣布請辭府發言人。

監委指丁2013年10月25日與前妻訂婚後，仍與Ｙ女交往；2017年2月Ｙ女北上工作、與丁分手，丁於同月27日在臉書上傳與Ｙ女的合照，使得媒體界都知道他和Ｙ女交往情事，讓Ｙ女工作遇上困擾。監委稱Ｙ女擔心丁再將兩人私密照流出，曾要求對方刪除，這行為已讓Ｙ女感受到冒犯，構成性騷擾防治法所定義的「性騷擾」。

丁允恭的新婚妻子蔣婕妤曾表示丁是受害者，夫妻目前都無業，這半年來很痛苦。

丁允恭在得知判決結果後表示，對於在不適宜的地點做不適宜的行為，深感抱歉，但同時也感謝懲戒法院能依據事實，明白認定他並無性騷擾情事。圖／取自丁允恭臉書
丁允恭在得知判決結果後表示，對於在不適宜的地點做不適宜的行為，深感抱歉，但同時也感謝懲戒法院能依據事實，明白認定他並無性騷擾情事。圖／取自丁允恭臉書
總統府前發言人丁允恭。報系資料照
總統府前發言人丁允恭。報系資料照

丁允恭 公務員 性騷擾

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