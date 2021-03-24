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丁允恭辦公桌嘿咻女記者 法院重批他「放蕩輕率」

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台記者Ｙ女在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院年初以11比0通過彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院今判撤職，並停止任用兩年，可上訴。

懲戒法院表示，丁允恭在擔任新聞局長期間，在辦公室和Ｙ女發生性行為3次，在宿舍發生性關係1次，Ｙ女曾墮胎兩次，又冒然在臉書公開貼和Ｙ女的親密合照，想要挽回Ｙ女感情。

懲戒法院指出，丁允恭身為政務人員卻未持高尚品格、端正舉止，反而恣意在辦公室等地和Ｙ女發生性行為，又公開和Ｙ女合照，使Ｙ女擔心私密照外洩，產生工作困擾，丁允恭「行為放蕩輕率，有失謹慎」，嚴重損害政府信譽和公務員形象，法院考量丁允恭事後坦承行為也有悔意，因此判判撤職，並停止任用兩年。

另外，丁允恭在臉書張貼和Ｙ女的合照，懲戒法院兩人衣著整齊、面對鏡頭，Ｙ女頭部靠在丁允恭肩膀上，難認含有性意味或性別歧視等意涵，法院認定未構成性騷擾

懲戒法院指出，依照高雄市府職務宿舍管理要點，並沒有規定僅供職員本人居住、嚴禁外人留宿，因此丁允恭辯稱他住在職務宿舍期間，偶爾留宿Ｙ女，沒有違反職務宿舍管理規定。

懲戒法院認為，丁允恭在結婚前屬於未婚單身狀態，縱使和多名女子來往，也難以認定是放蕩行為；丁允恭和嚴女結婚後仍和Ｙ女有聯繫，但依照雙方通訊內容，多為兩人關係彼此生活現況的交談互動，或Ｙ女以生病住院、生活費匱乏等理由，請求丁允恭提供金錢協助，而丁答應請求，此部分也難以認定是性騷擾。

丁允恭去年9月9日遭爆曾在高雄市新聞局長辦公室與記者Y女性交、要求墮胎，甚至訂婚後還劈腿多女，翌日一早即透過總統府代發聲明，宣布請辭府發言人。

監委指丁2013年10月25日與前妻訂婚後，仍與Ｙ女交往；2017年2月Ｙ女北上工作、與丁分手，丁於同月27日在臉書上傳與Ｙ女的合照，使得媒體界都知道他和Ｙ女交往情事，讓Ｙ女工作遇上困擾。監委稱Ｙ女擔心丁再將兩人私密照流出，曾要求對方刪除，這行為已讓Ｙ女感受到冒犯，構成性騷擾防治法所定義的「性騷擾」。

丁允恭的新婚妻子蔣婕妤曾表示丁是受害者，夫妻目前都無業，這半年來很痛苦。

總統府前發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風暴遭監察院彈劾，懲戒法院今判撤職，並停止任用2年。圖為丁允恭（右）擔任高雄市新聞局長與市長陳菊（左）。本報資料照
總統府前發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風暴遭監察院彈劾，懲戒法院今判撤職，並停止任用2年。圖為丁允恭（右）擔任高雄市新聞局長與市長陳菊（左）。本報資料照

丁允恭 性騷擾 宿舍

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