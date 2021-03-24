丁允恭辦公桌嘿咻女記者 法院重批他「放蕩輕率」

總統府前發言人 丁允恭 任職高雄市新聞局長期間，與電視台記者Ｙ女在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院年初以11比0通過彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院今判撤職，並停止任用兩年，可上訴。

懲戒法院表示，丁允恭在擔任新聞局長期間，在辦公室和Ｙ女發生性行為3次，在宿舍發生性關係1次，Ｙ女曾墮胎兩次，又冒然在臉書公開貼和Ｙ女的親密合照，想要挽回Ｙ女感情。

懲戒法院指出，丁允恭身為政務人員卻未持高尚品格、端正舉止，反而恣意在辦公室等地和Ｙ女發生性行為，又公開和Ｙ女合照，使Ｙ女擔心私密照外洩，產生工作困擾，丁允恭「行為放蕩輕率，有失謹慎」，嚴重損害政府信譽和公務員形象，法院考量丁允恭事後坦承行為也有悔意，因此判判撤職，並停止任用兩年。

另外，丁允恭在臉書張貼和Ｙ女的合照，懲戒法院兩人衣著整齊、面對鏡頭，Ｙ女頭部靠在丁允恭肩膀上，難認含有性意味或性別歧視等意涵，法院認定未構成性騷擾。

懲戒法院指出，依照高雄市府職務宿舍管理要點，並沒有規定僅供職員本人居住、嚴禁外人留宿，因此丁允恭辯稱他住在職務宿舍期間，偶爾留宿Ｙ女，沒有違反職務宿舍管理規定。

懲戒法院認為，丁允恭在結婚前屬於未婚單身狀態，縱使和多名女子來往，也難以認定是放蕩行為；丁允恭和嚴女結婚後仍和Ｙ女有聯繫，但依照雙方通訊內容，多為兩人關係彼此生活現況的交談互動，或Ｙ女以生病住院、生活費匱乏等理由，請求丁允恭提供金錢協助，而丁答應請求，此部分也難以認定是性騷擾。

丁允恭去年9月9日遭爆曾在高雄市新聞局長辦公室與記者Y女性交、要求墮胎，甚至訂婚後還劈腿多女，翌日一早即透過總統府代發聲明，宣布請辭府發言人。

監委指丁2013年10月25日與前妻訂婚後，仍與Ｙ女交往；2017年2月Ｙ女北上工作、與丁分手，丁於同月27日在臉書上傳與Ｙ女的合照，使得媒體界都知道他和Ｙ女交往情事，讓Ｙ女工作遇上困擾。監委稱Ｙ女擔心丁再將兩人私密照流出，曾要求對方刪除，這行為已讓Ｙ女感受到冒犯，構成性騷擾防治法所定義的「性騷擾」。