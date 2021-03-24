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北科大經營管理系女教授 詐領60萬元補助款獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北科技大學經營管理學系教授林鳳儀，被檢舉利用主持2017年度研究計畫機會，透過母親、胞弟、學生提供不實發票，詐領補助款60萬元。台北地檢署考量她及前論文指導學生吳灝諺認罪且無前科，今給予兩人緩起訴處分，須支付公庫數萬元處分金。

據調查，林鳳儀專長為國際會計、公司治理、公司理財投資、會計資訊系統、財務預測模型，曾借調台南藝術大學擔任音像藝術學院院長，在學術界頗具知名度。

檢廉單位獲報，106年度教育部補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽，林鳳儀擔任「2017年國際文創數位藝術創作工作坊」計畫主持人，涉嫌與擔任「乙鑨企業」的吳灝諺勾串，由吳提供不實發票給她核銷詐領補助款。

此外，林鳳儀另涉嫌透過林黃琳琳開設的「鈺傑科技管理公司」、林彥光開設的「僾笙國際公司」索取不實發票報帳，藉此詐領補助經費。廉政署過濾搜索扣押物發現，林鳳儀還涉嫌透過吳灝諺等人向許多商家索取空白收據，自己再填寫不實金額詐領補助款。

2019年11月5日，檢察官鍾維翰指揮廉政署搜索林女辦公室及住處共7處地點，約談林女、助理等10人到案，隔日清晨依涉犯詐欺罪，諭令林女以50萬元交保，併限制出境、出海。

同案約談包括林鳳儀母親林黃琳琳、胞弟林彥光、學生吳灝諺，另以證人約談6名研究助理與北科大學生。檢方複訊後，5日深夜依涉犯詐欺罪諭令吳男以20萬交保，兩名林姓親戚均獲請回。

台北科技大學經營管理學系教授林鳳儀，被檢舉利用主持2017年度研究計畫機會，透過母親、胞弟、學生提供不實發票，詐領補助款60萬元。圖／報系資料照片
台北科技大學經營管理學系教授林鳳儀，被檢舉利用主持2017年度研究計畫機會，透過母親、胞弟、學生提供不實發票，詐領補助款60萬元。圖／報系資料照片

發票 詐欺

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