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王令麟「被離婚」！老婆蔡咪咪隔海訴請離婚法院准了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

東森集團創辦人王令麟與結縭40年的妻子蔡咪咪婚姻亮紅燈，滯美13年的的蔡咪咪向法院訴請離婚，台北地方法院日前判准2人離婚，可上訴。

蔡咪咪主張，兩人1980年結婚、生養子女，她也協助王令麟創業，但王令麟因事業擴大，鮮少陪伴妻女，長期冷落她和子女，導致家庭出現裂痕；王令麟2001年搬離兩人的住處，雙方幾乎沒有聯絡，他在分居期間也無意修補夫妻關係，兩人形同陌路長達15年，因此請求離婚。

王令麟向法院表示，雙方2007年開始分居至今，確實長期沒有謀面，也少有聯繫，不論在生活、感情上實在難以維持婚姻，他也同意法官裁判離婚。

法院認為，雙方結婚41年，而蔡咪咪2007年1月出境至今未回來，兩人長期分居異地未曾謀面、顯有聯繫長達15年之久，可見雙方關係淡薄，均無維持婚姻的意欲，因此判准兩人離婚。

王令麟被爆出婚姻生變時，曾發聲明表示，他感謝蔡咪咪的陪伴，並為他生下3名子女，在他擔任立法委員、商總理事長、創立東森電視、東森購物等事業期間，更因為蔡咪咪的分憂解勞，讓他可以在毫無後顧之憂的情況下，全力打拚，這是難得的緣分，更是上帝的恩典。

他指出，無奈力霸東森案爆發，他身陷司法訴訟風暴，身心俱疲，蔡咪咪長期定居美國照顧女兒，兩人因此分隔兩地，離久情疏，久未共同生活，幾無聯絡，他尊重妻子訴請離婚一事，婚姻關係或許將因而結束，但是蔡咪咪永遠是他的至親、家人，他對蔡咪咪的付出永遠心存感激。

東森集團創辦人王令麟（右）與妻子蔡咪咪（左）法院判准離婚。圖／東森提供
東森集團創辦人王令麟（右）與妻子蔡咪咪（左）法院判准離婚。圖／東森提供

王令麟 離婚 婚姻

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