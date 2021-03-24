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丁允恭與女記者辦公桌上做愛 懲戒法院判撤職停止任用兩年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台記者Ｙ女在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院年初以11比0通過彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院今判撤職，並停止任用兩年。

丁允恭去年9月9日遭爆曾在高雄市新聞局長辦公室與記者Y女性交、要求墮胎，甚至訂婚後還劈腿多女，翌日一早即透過總統府代發聲明，宣布請辭府發言人。

監委指丁2013年10月25日與前妻訂婚後，仍與Ｙ女交往；2017年2月Ｙ女北上工作、與丁分手，丁於同月27日在臉書上傳與Ｙ女的合照，使得媒體界都知道他和Ｙ女交往情事，讓Ｙ女工作遇上困擾。監委稱Ｙ女擔心丁再將兩人私密照流出，曾要求對方刪除，這行為已讓Ｙ女感受到冒犯，已構成性騷擾防治法所定義的「性騷擾」。

懲戒法院本月3日行辯論程序，當時丁允恭的新婚妻子蔣婕妤怒控監察院只憑Y女單方面指訴辦案，並指是Y女主動釋出愛慕之意，事後卻不斷索討金錢。

蔣婕妤出示丁允恭與Y女的對話，Y女寫下「洩憤亂花是我不對，最後十萬，以後不會了」、「能一次五萬嗎」、「我無法工作，業界都知道我翹班翹的厲害，沒人願意用我」、「很多東西都是表象而已，跟他在一起我也很痛苦，剩下的，今天就拜託你了，真心拜託」。

蔣婕妤指監院稱丁強拍Y女影片，這不是事實，因為有些影片還是Y女親自掌鏡，監委在調查過程中卻未求證丁，相當不公平。

丁允恭對「在辦公室從事不宜行為」感到抱歉，自己也請辭，但監院性騷擾的指控完全偏離事實。丁指雙方互有接觸，女方「想見面」、「需要經濟上的援助」他都給予支持，但這樣的支持卻變成「性騷擾」，非常不合理。

總統府前發言人丁允恭（右）遭監察院彈劾送懲戒法院，新婚妻子蔣婕妤則力挺、反轟監察院偏頗、不公平。記者黃義書攝影／報系資料照
總統府前發言人丁允恭（右）遭監察院彈劾送懲戒法院，新婚妻子蔣婕妤則力挺、反轟監察院偏頗、不公平。記者黃義書攝影／報系資料照
前總統府發言人丁允恭。報系資料照
前總統府發言人丁允恭。報系資料照

丁允恭 性騷擾

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