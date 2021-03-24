恐怖外婆！反覆拔光5歲外孫指甲害命 律師辯稱她智障

魏姓婦人受女兒託付，照顧5歲的外孫，她卻長期施虐，外孫不但因營養不良骨瘦如柴，她還常拿「不求人」、拖把毆打，還拔光他指甲，2019年10月外孫頭部受創喪命。魏婦被捕時稱外孫遭「阿公」附身，她動手驅趕，新北地院依凌虐幼童發育致死罪判她無期徒刑。高等法院昨審理，魏婦律師辯稱她有輕度智能障礙，能否完整認知行為有疑義。

死去的男童頸部有撕脫傷，肢體有綑綁疤痕，因十指指甲反覆被拔，以致指甲呈現不同時期甲片撕脫後再生長及半脫落狀態，不僅左無名指彎曲變形、十指指節也腫脹。他的人中撕裂傷糜爛、癒合不全、化膿、穿透內唇，無法正常咀嚼。

檢警調查，男童的母親因無法同時照顧與前夫生的3個小孩，2018年7月將男童和男童的姊姊載到外婆家，但未跟外婆照面就離去，外婆不滿得獨自照顧小孩，開始凌虐。

魏姓外婆不但不給外孫吃飯，還會用繩子、鐵絲綑綁他的脖子跟手腳，並用不求人、掃把和拖把毆打，力道大到掃把柄都打斷，更狠的是用工具拔掉他的指甲。外孫不堪凌虐，還感染肺炎，前年10月31日昏迷倒地後，因顱內出血、出血性休克死亡。

偵訊時，魏婦坦承動手，但有些傷是她覺得外孫被他阿公附身，為了「驅靈」才動手，有些則是教訓他調皮。魏婦主張有精神疾病，希望減刑，但新北地院發現醫院鑑定結果正常，認為她手段殘忍、犯後態度惡劣，判無期徒刑，褫奪公權終身。

高等法院昨天審理時，律師表示魏姓婦人「不知道如何表達，是順著警察的意思回答」，並稱一審有送魏婦精神鑑定，報告指她有智能障礙，對行為是否有完整認知有疑問。