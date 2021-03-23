羅淑蕾告盛竹如、郭新政想傳「自己」作證 法官質疑

已故台北市議員李新前女友郭新政找媒體人盛竹如拍攝「是誰摔死了李新」系列短片，前立委羅淑蕾認短片影射她介入珠寶交易，且郭女在臉書說她「吹狗蕾」，自訴郭新政、盛竹如與參與拍攝的陳逸鴻加重誹謗，一審判3人無罪。羅淑蕾上訴高等法院，今聲請傳自己作證，法官質疑自訴人是否能當證人有法律爭議，請雙方律師就此表示意見。

羅淑蕾自訴，郭新政成立「誰殺死了李新」臉書粉絲專頁，搭配盛竹如的旁白，影射她對李新政治迫害，才導致李新墜樓，影片劇情另包括指她結合黑道，策畫珠寶商沈家民對郭提告，相關內容都是不實指述，毀人名聲。

一審時，郭新政稱製作影片是為了揭弊除陋，並指台灣是民主社會，她評論的內容可受公評。盛竹如說，他依播報文稿演出，羅淑蕾當時是立委，她以立委身份介入珠寶鑽石事件的一言一行，可受公評。陳逸鴻表示他是評論法院強制執行事件及相關裁判，並未提到羅淑蕾。

羅淑蕾不服一審判3人無罪，上訴高等法院。高等法院1月5日行準備程序時，先傳郭新政一人到庭，郭女表示所有的資料都來自法院，而羅女當時是立委，現在又自稱是協調人，指羅女斷章取義、指鹿為馬，還恐嚇拍攝影片的律師、盛竹如，是想用濫訴的手段讓人心生畏懼。

郭新政當場出示李新生前手稿，指「黑道」一事李生前就告知，相關畫面有監視器為證。辯護律師表示，郭是說出親身經歷，合理評論。

高院今續行準備程序，羅淑蕾的律師一口氣念出12要點，聲請傳「自訴人」與多名證人作證，試圖證明羅淑蕾只是被動居中協調，也沒有和前立委黃昭順掛勾、裡應外合，更要證明李新自殺和她無關。

郭新政律師則認為，相關證據在高院2016年度上易字第1263號判決就已出現過，沒有重複調查的必要，法官可直接調卷判斷。