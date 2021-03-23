快訊

中職／陳子豪兩分砲收拾悍將 兄弟達成隊史第1600勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅淑蕾告盛竹如、郭新政想傳「自己」作證 法官質疑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

已故台北市議員李新前女友郭新政找媒體人盛竹如拍攝「是誰摔死了李新」系列短片，前立委羅淑蕾認短片影射她介入珠寶交易，且郭女在臉書說她「吹狗蕾」，自訴郭新政、盛竹如與參與拍攝的陳逸鴻加重誹謗，一審判3人無罪。羅淑蕾上訴高等法院，今聲請傳自己作證，法官質疑自訴人是否能當證人有法律爭議，請雙方律師就此表示意見。

羅淑蕾自訴，郭新政成立「誰殺死了李新」臉書粉絲專頁，搭配盛竹如的旁白，影射她對李新政治迫害，才導致李新墜樓，影片劇情另包括指她結合黑道，策畫珠寶商沈家民對郭提告，相關內容都是不實指述，毀人名聲。

一審時，郭新政稱製作影片是為了揭弊除陋，並指台灣是民主社會，她評論的內容可受公評。盛竹如說，他依播報文稿演出，羅淑蕾當時是立委，她以立委身份介入珠寶鑽石事件的一言一行，可受公評。陳逸鴻表示他是評論法院強制執行事件及相關裁判，並未提到羅淑蕾。

羅淑蕾不服一審判3人無罪，上訴高等法院。高等法院1月5日行準備程序時，先傳郭新政一人到庭，郭女表示所有的資料都來自法院，而羅女當時是立委，現在又自稱是協調人，指羅女斷章取義、指鹿為馬，還恐嚇拍攝影片的律師、盛竹如，是想用濫訴的手段讓人心生畏懼。

郭新政當場出示李新生前手稿，指「黑道」一事李生前就告知，相關畫面有監視器為證。辯護律師表示，郭是說出親身經歷，合理評論。

高院今續行準備程序，羅淑蕾的律師一口氣念出12要點，聲請傳「自訴人」與多名證人作證，試圖證明羅淑蕾只是被動居中協調，也沒有和前立委黃昭順掛勾、裡應外合，更要證明李新自殺和她無關。

郭新政律師則認為，相關證據在高院2016年度上易字第1263號判決就已出現過，沒有重複調查的必要，法官可直接調卷判斷。

羅淑蕾為本案「自訴人」，但她卻聲請傳自己作證，法官表示這是法律問題，一直以來都有爭論，要求雙方律師就此部分表示意見。郭新政的準備程序今日結束，下次將傳其他被告。

前立委羅淑蕾（中）自訴拍攝「是誰摔死了李新」系列短片的郭新政（左，資料照片）、盛竹如（右，資料照片）等人加重誹謗，案件上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影
前立委羅淑蕾（中）自訴拍攝「是誰摔死了李新」系列短片的郭新政（左，資料照片）、盛竹如（右，資料照片）等人加重誹謗，案件上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影

羅淑蕾 郭新政 李新

延伸閱讀

郭國文問立委何時可打疫苗？蘇揆：醫護、防疫人員優先

警政署斬黑道金流 全國打擊賭博、匯兌、水房119件

藍委質疑為何不能調疫苗採購 蘇揆：基於國家最高利益

藍委查疫苗只是滿足好奇？國民黨團：陳時中還插科打諢

相關新聞

羅淑蕾告盛竹如、郭新政想傳「自己」作證 法官質疑

已故台北市議員李新前女友郭新政找媒體人盛竹如拍攝「是誰摔死了李新」系列短片，前立委羅淑蕾認短片影射她介入珠寶交易，且郭女...

福興營區改建弊案再發動搜索 前董座沈華養被聲請羈押

福興營區改建弊案再傳發動搜索，檢調查出，中華工程前董事長沈華養與前總經理沈慶光兩人與會計張世文去年在獲不起訴處分後，又因...

中山分局貪瀆第10波搜索 2偵查隊員羈押禁見

台北市中山區「嘉儷寶」酒店業者按月向市警中山分局行賄，台北地檢署昨天發動第10波搜索，約談中山分局偵查隊員陳錦男、台北市...

丁允恭辦公桌嘿咻女記者 懲戒法院明宣判

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台記者Ｙ女在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院年初以11比0通過...

台南市工務局女約用人員收賄3萬 台南地院判3年10月

台南市府工務局2015年12月間， 辦理安南區懷恩、如意公園等整修工程採購案公開招標，公園管理科吳姓女約用人員擔任採購承...

生母、繼父「各一巴掌」打死前夫6歲兒 爭取自首減刑

桃園6歲男童遭彭姓繼父、吳姓生母虐死，檢方查出兩人長期拿藤條、鐵棍痛毆，男童被打到頭顱、四肢骨折，送醫時瘦骨嶙峋、傷痕累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。