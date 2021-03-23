台南女酣睡慘遭男友猥褻開直播 分手後才發現幾乎崩潰

台南市黃姓男子2年多前與前女友投宿摩鐵，趁兩人性行為時，持手機偷拍女方閉眼裸身綁紅線躺床上照片，又趁其熟睡之際，竊錄顏射猥褻影片上傳臉書，去年初分手後，女方發現黃在臉書公開該影片崩潰提告，指有服用安眠藥習慣不知遭竊錄，台南地院認黃嫌散布、播送竊錄他人非公開活動及身體隱私部位內容罪等共3罪，應執行1年徒刑，可上訴。

檢方調查，兩人原為男女朋友，2018年投宿中西區摩鐵，黃未經女方同意，趁性行為時持手機偷拍女方閉眼暴露胸部、陰部的裸照。同年3月將裸照張貼在臉書上，供人觀覽。

2019年11月26日黃又在女方住所，趁女方熟睡，竊錄對她顏射的猥褻影片，也上傳影片至臉書帳戶公開直播，隨後上傳臉書另個帳戶，供人觀覽。去年初兩人分手後，女方4月間經友人手機查看其臉書兩帳戶，發現上述猥褻影片，精神受創。

女方表示，她有服用安眠藥習慣，對於黃拍攝及上傳行為不知情。她得知後幾乎崩潰，求助精神科醫師，病情加劇。黃坦承犯行，事後刪除相關影像。

台南地院審酌，黃未徵得女方同意，竊錄其身體隱私部位，且將公然猥褻行及影像在臉書平台上直播，又將竊攝、竊錄照片、影片上傳臉書平台供不特定人連結點選觀覽，嚴重侵害其個人隱私，對女方身心造成極為嚴重傷害，破壞社會秩序、善良風俗，迄今也未能與女方達成和解，行為相當惡劣。

法官認黃所犯二次散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪，與一次播送竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。