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高齡運將換發駕照不成 竟異想天開寄1萬行賄

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

高齡70歲的陳姓運將因職業駕照換照達年齡上限，屢次被監理所拒絕辦理駕照審驗，他誤以為遭到刁難，以掛號信件方式寄出現金一萬元給監理所王姓所長、李姓科長等人，意圖藉此賄賂，新北地檢調查後認為陳姓運將涉犯貪污罪嫌，22日依法提起公訴。

據了解，職業駕照依法僅能換發至年滿70歲止，陳姓運將因達換照年齡上限，向政府建請准予將計程車駕駛人延至75歲，台北區監理所以不合道路交通安全規則為由駁回。

陳姓運將接獲監理所回覆，誤以為政府同意，屢次前去監理所辦理駕照審驗遭拒，又誤會是監理所刻意刁難，便異想天開，在去年6月間寫了一封署名信寄給王所長、李科長，提及「王所長、李科長端午節到了，請收起來」、「我去審驗職業駕照，請給我通過。」等語，並附上新台幣一萬元。

王姓所長接獲信件後，立刻將信件送到監理所政風室，三天後李科長陪同陳姓運將領回一萬元。新北地檢署昨天偵結此案，認為陳姓運將涉犯貪污罪嫌，依法提起公訴。

新北地檢署認為陳姓運將涉犯貪污罪嫌，昨天依法提起公訴。圖為新北地檢署，聯合報系資料照。
新北地檢署認為陳姓運將涉犯貪污罪嫌，昨天依法提起公訴。圖為新北地檢署，聯合報系資料照。

運將 駕照 新北

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