福興營區改建弊案再發動搜索 前董座沈華養被聲請羈押

福興營區改建弊案再傳發動搜索，檢調查出，中華工程前董事長沈華養與前總經理沈慶光兩人與會計張世文去年在獲不起訴處分後，又因其他事證，被檢調查出涉嫌虛增工程款，收取回扣共計4500萬元，違反證券交易法等，新北地檢署昨天指揮新北市調查處搜索沈華養住所等處，並將沈華養等9人帶回，訊後沈華養與張世文被檢方聲請羈押禁見、劉姓下包廠商則以新台幣20萬元交保，沈慶光等人無保請回。

檢調調查，沈華養與沈慶光、張世文等人為謀求不法，涉嫌於2017年至2018年間利用辦理國防部「公館營區營舍整建統包工程」時，夥同拆除、土方清運、連續壁及支撐等劉姓工程下包廠商，以提高清運或工程單價方式虛增工程款，再從中收取回扣，總計高達4500萬元，並因此造成中工在此工程中獲利減少逾五成。

新北地檢署檢察官周懿君昨天指揮新北市調處，前往沈華養住所與相關廠商處所共8處進行搜索，並帶回沈華養、沈慶光、張姓會計與劉姓下包廠商等9人。

檢方認為沈華養、張世文兩人涉嫌違反證券交易法特別背信罪、商業會計法嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，下包劉姓廠商以新台幣20萬元交保，沈慶光等人無保請回。