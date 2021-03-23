中山分局貪瀆第10波搜索 2偵查隊員羈押禁見

台北市中山區「嘉儷寶」酒店業者按月向市警中山分局行賄，台北地檢署昨天發動第10波搜索，約談中山分局偵查隊員陳錦男、台北市政府警察局婦幼警察隊員許峻銘到案，聲請羈押禁見2人，台北地院審理，今天裁定2人羈押禁見。

嘉儷寶集團由曾小琪、曾筠心姊妹經營，旗下4間關係企業都有女陪侍，包括位於中山一派出所第9警勤區的「紀梵希」、「嘉麗寶」、「媚麗」及第19警勤區的「Fair Lady」，「Fair Lady」有媒介性交易。

調查指出，曾小琪為避免遭取締，2016年4月至2018年4月透過業者呂振世、邱信瑋兩名「白手套」按月向時任中山分局第2、3刑責區的偵查隊員陳錦男、許峻銘每月行賄2萬元至6萬元，逢三節再加碼3萬元。

檢調之前查出，中山一派出所前員警陳俊安、李功華自2013年至2017年按月向業者索賄上百萬元，除接受喝花酒招待，另包庇業者經營色情，上月26日依貪汙治罪條例違背職務行收受賄罪起訴陳、李及10名業者，移審後陳、李繼續收押。