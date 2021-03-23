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涉4500萬回扣案 中華工程前董事長遭聲押

中央社 / 新北23日電

新北地檢署偵辦中華工程股份有限公司涉虛增工程款收回扣4500萬元案，昨天兵分8路搜索並帶回9人，訊後聲押沈姓前董事長、張姓會計2人，劉姓下包廠商以20萬元交保，其餘請回。

檢調調查，中華工程股份有限公司沈姓前董事長、沈姓前總經理及張姓會計等人，涉嫌於民國106年至107年間，利用辦理國防部「營區營舍整建統包工程」，夥同拆除、土方清運、連續壁及支撐等工程下包廠，以提高清運或工程單價方式虛增工程款，再從中收取回扣共計新台幣4500萬元，致中華工程公司於統包工程獲利減少逾5成。

新北地檢署檢察官周懿君昨天指揮法務部調查局新北市調查處，搜索沈姓前董事長住所及相關廠商處所共8處，帶回涉案9人，訊後認為沈姓前董事長、張姓會計等人涉嫌違反證券交易法特別背信罪、商業會計法等犯罪嫌疑重大。

其中沈姓前董事長、張姓會計認有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，劉姓下包廠商則以20萬元交保，其餘涉案人請回。

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