丁允恭辦公桌嘿咻女記者 懲戒法院明宣判

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台記者Ｙ女在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院年初以11比0通過彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院本月3日辯論終結，明天上午10點宣判；丁為政務官，懲處種類只有免除職務、撤職、剝奪或減少退職金、減俸、罰款、申誡。

丁允恭去年9月9日遭爆曾在高雄市新聞局長辦公室與記者Y女性交、要求墮胎，甚至訂婚後還劈腿多女，翌日一早即透過總統府代發聲明，宣布請辭府發言人。監委紀惠容、王美玉表示，丁因職務之故與Ｙ女交往，坦承在辦公室、職務宿舍發生性行為。

監委指丁2013年10月25日與前妻訂婚後，仍與Ｙ女交往；2017年2月Ｙ女北上工作、與丁分手，丁於同月27日在臉書上傳與Ｙ女的合照，使得媒體界都知道他和Ｙ女交往情事，讓Ｙ女工作遇上困擾。監委稱Ｙ女擔心丁再將兩人私密照流出，曾要求對方刪除，這行為已讓Ｙ女感受到冒犯，已構成性騷擾防治法所定義的「性騷擾」。

懲戒法院開庭時，小丁18歲、也曾是電視台記者的新妻蔣捷妤挺身護夫，她出示丁與Ｙ女間的ＬＩＮＥ對話，指Ｙ女自承「業界都知道我翹（蹺）班翹的厲害，沒人願意用我」、「洩憤亂花是我不對，最後十萬，以後不會了」，怒嗆監院只憑當方面指訴辦案，質疑「難道男性一定就是加害人？」

監院認為丁允恭在局長辦公室與宿舍性交、騷擾女方，嚴重損害政府信譽，明顯違反公務員服務法、性騷擾防治法規定，有辱官箴。