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丁允恭辦公桌嘿咻女記者 懲戒法院明宣判

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台記者Ｙ女在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院年初以11比0通過彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院本月3日辯論終結，明天上午10點宣判；丁為政務官，懲處種類只有免除職務、撤職、剝奪或減少退職金、減俸、罰款、申誡。

丁允恭去年9月9日遭爆曾在高雄市新聞局長辦公室與記者Y女性交、要求墮胎，甚至訂婚後還劈腿多女，翌日一早即透過總統府代發聲明，宣布請辭府發言人。監委紀惠容、王美玉表示，丁因職務之故與Ｙ女交往，坦承在辦公室、職務宿舍發生性行為。

監委指丁2013年10月25日與前妻訂婚後，仍與Ｙ女交往；2017年2月Ｙ女北上工作、與丁分手，丁於同月27日在臉書上傳與Ｙ女的合照，使得媒體界都知道他和Ｙ女交往情事，讓Ｙ女工作遇上困擾。監委稱Ｙ女擔心丁再將兩人私密照流出，曾要求對方刪除，這行為已讓Ｙ女感受到冒犯，已構成性騷擾防治法所定義的「性騷擾」。

懲戒法院開庭時，小丁18歲、也曾是電視台記者的新妻蔣捷妤挺身護夫，她出示丁與Ｙ女間的ＬＩＮＥ對話，指Ｙ女自承「業界都知道我翹（蹺）班翹的厲害，沒人願意用我」、「洩憤亂花是我不對，最後十萬，以後不會了」，怒嗆監院只憑當方面指訴辦案，質疑「難道男性一定就是加害人？」

監院認為丁允恭在局長辦公室與宿舍性交、騷擾女方，嚴重損害政府信譽，明顯違反公務員服務法、性騷擾防治法規定，有辱官箴。

丁表示，就在辦公室從事不宜行為感到很抱歉，自己也請辭，但監院性騷擾的指控完全偏離事實。丁指雙方互有接觸，女方「想見面」、「需要經濟上的援助」他都給予支持，但這樣的支持卻變成「性騷擾」，非常不合理。

懲戒法院審理丁允恭懲戒案，丁強調絕無對電視台記者Y女性騷擾，並覺得這樣的指控非常不合理，懲戒法院明天宣判。資料照片。記者王宏舜／攝影
懲戒法院審理丁允恭懲戒案，丁強調絕無對電視台記者Y女性騷擾，並覺得這樣的指控非常不合理，懲戒法院明天宣判。資料照片。記者王宏舜／攝影

性騷擾 丁允恭 分手

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