快訊

搜救任務已24小時！尋獲飛行頭盔 初判是潘穎諄裝備

扯！高中課程竟模擬「處決」實況 校方緊急回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市工務局女約用人員收賄3萬 台南地院判3年10月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市府工務局2015年12月間， 辦理安南區懷恩、如意公園等整修工程採購案公開招標，公園管理科吳姓女約用人員擔任採購承辦人，該標案由一營造公司得標，方姓負責人為順利取得工程款，當場交付現金3萬元給吳女，事後還要求方購買相機及專業鏡頭自己使用，檢方依貪汙罪嫌起訴，台南地院下午宣判，判吳女3年10月徒刑，褫奪公權3年，方處拘役40日，可上訴。

工務局指出，案經政風室發現後，人事室已依市府及所屬機關學校約聘雇人員考核要點等相關規定，上月17日已辭退吳女。

檢方調查，工務局2015年12月間， 辦理「安南區懷恩、如意公園等整修工程採購的公開招標，吳女擔任採購承辦人，該標案由某營造公司得標。方姓負責人為順利取得工程款，同年12月間白 天上班時間，與吳女相約見面，當場交付現金3萬元給吳女，她並未拒絕，還收受該筆3萬元賄款

吳女收受該筆3萬元賄款後，同年12月間在工務局辦公室內，對方佯稱因工程所需，要求對方購買廠牌Canon、型號M3相機及專業鏡頭供自己使用。吳女取得該相機及鏡頭，並未使用在公務，而供己施用。

台南地院下午宣判，認台南市府工務局吳姓女約用人員犯貪汙罪，處3年10月徒刑，褫奪公權3年，另方則處拘役40日，可易科罰金，可上訴。圖／本報資料照
台南地院下午宣判，認台南市府工務局吳姓女約用人員犯貪汙罪，處3年10月徒刑，褫奪公權3年，另方則處拘役40日，可易科罰金，可上訴。圖／本報資料照

賄款 貪汙

延伸閱讀

涉收賄包庇酒店業者 2員警移送北檢複訊

屏東警界風紀接連出包 偵查佐涉洩密、隊長涉收賄

刑警隊長涉收賄 屏東縣警察局：壯士斷腕、從嚴處理

屏東涉收賄刑大隊長酒後曾與員警衝突 今逃逸時被逮

相關新聞

台南市工務局女約用人員收賄3萬 台南地院判3年10月

台南市府工務局2015年12月間， 辦理安南區懷恩、如意公園等整修工程採購案公開招標，公園管理科吳姓女約用人員擔任採購承...

生母、繼父「各一巴掌」打死前夫6歲兒 爭取自首減刑

桃園6歲男童遭彭姓繼父、吳姓生母虐死，檢方查出兩人長期拿藤條、鐵棍痛毆，男童被打到頭顱、四肢骨折，送醫時瘦骨嶙峋、傷痕累...

影／被同一警抓4次主嫌認栽 警踹門破職業賭場抓35人

桃園市50歲陳姓男子在蘆竹、林口交界的赤塗路偏僻鐵皮屋租處，「掛羊頭賣狗肉」經營職業賭場，警方據報偵辦監控，昨天深夜前往...

虐男童致屁屁生殖器起水泡 保母遭廢照提告救濟敗訴

桃園市一名曾姓保母受託照顧男童，卻被家長發現男童哭鬧、全身顫抖，且屁股、生殖器都起水泡，報警揭發。桃園市政府依違反兒童及...

暗戀妙齡女闖進屋想表白 他被拒絕竟發狂用頭撞破牆

桃園張姓男子愛慕1名年輕女子想表達心意，跑到她家按門鈴沒回應就爬進陽台闖進家，對方嚇到尖叫狂奔，張卻環抱、硬拉阻止她離去...

掃墓順便「賞屋」！1800萬拍賣家族式豪華陰宅

法務部行政執行署新北分署下月6日下午3時將舉辦「123聯合拍賣會」，推出占地面積約20坪的「家族式豪華陰宅」，想投資的民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。