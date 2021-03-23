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台南市工務局女約用人員收賄3萬 台南地院判3年10月
台南市府工務局2015年12月間， 辦理安南區懷恩、如意公園等整修工程採購案公開招標，公園管理科吳姓女約用人員擔任採購承辦人，該標案由一營造公司得標，方姓負責人為順利取得工程款，當場交付現金3萬元給吳女，事後還要求方購買相機及專業鏡頭自己使用，檢方依貪汙罪嫌起訴，台南地院下午宣判，判吳女3年10月徒刑，褫奪公權3年，方處拘役40日，可上訴。
工務局指出，案經政風室發現後，人事室已依市府及所屬機關學校約聘雇人員考核要點等相關規定，上月17日已辭退吳女。
檢方調查，工務局2015年12月間， 辦理「安南區懷恩、如意公園等整修工程採購的公開招標，吳女擔任採購承辦人，該標案由某營造公司得標。方姓負責人為順利取得工程款，同年12月間白 天上班時間，與吳女相約見面，當場交付現金3萬元給吳女，她並未拒絕，還收受該筆3萬元賄款。
吳女收受該筆3萬元賄款後，同年12月間在工務局辦公室內，對方佯稱因工程所需，要求對方購買廠牌Canon、型號M3相機及專業鏡頭供自己使用。吳女取得該相機及鏡頭，並未使用在公務，而供己施用。
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