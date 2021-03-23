母踢翻熱水壺燙傷男嬰未送醫 遭依過失致死罪起訴

高雄一名3個月大男嬰去年死亡後經解剖發現頭部燙傷，雄檢調查發現是母親江姓女子踢翻電熱水壺害男嬰被燙傷，但江女和丈夫竟只買藥膏塗抹，夫妻倆遭依過失致死罪起訴。

高雄地檢署起訴指出，20歲江女去年7月12日上午10時多和楊姓丈夫在住處照顧3個月大男嬰時，因腳不慎勾到放在地墊上的電熱水壺電線，導致電熱水壺打翻，裡頭的熱水順勢噴灑到男嬰的左耳、左後腦造成二級燒燙傷，但夫妻倆討論後，卻未將男嬰及時送醫，而是買藥膏塗抹。

直到7月18日上午，夫妻倆起床發現男嬰已無意識，趕緊將他送到高雄市立小港醫院急救，但男嬰已回天乏術，仍因顱頭燙傷、餵食不良、身體虛弱導致呼吸衰竭身亡。

江女到案後否認虐嬰，辯稱自己每天都餵男嬰7、8次奶，在男嬰燙傷後夫妻倆也有買藥膏塗抹。不過，高雄地檢署檢察官會同法醫相驗解剖，認為男嬰胃部沒有殘留物，認為男嬰死亡與燙傷有關，不採信男嬰父母說詞，將兩人依過失致死罪起訴。

另外，社工在男嬰死亡後訪視夫妻倆住處時，發現兩人還育有另名女嬰，且女嬰身上有咬痕，咬痕經比對江女齒模吻合，據此另依傷害罪起訴江女。