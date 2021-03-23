生母、繼父「各一巴掌」打死前夫6歲兒 爭取自首減刑

桃園6歲男童遭彭姓繼父、吳姓生母虐死，檢方查出兩人長期拿藤條、鐵棍痛毆，男童被打到頭顱、四肢骨折，送醫時瘦骨嶙峋、傷痕累累。桃園地院審酌彭、吳女僅因男童玩火、偷食物就下重手，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪各判彭、吳女13年6月、13年徒刑。高等法院今續行準備程序，兩人力爭「自首」搏減刑。

吳女（40歲）和王姓前夫生有2子，和彭（32歲）生有一對子女，小女兒僅1歲。案發後，大兒子由前夫帶走，和彭生的兒子由桃園市府安置。

彭、吳女2017年8月起以男童常偷竊、說謊，各拿鐵棍、竹棍以每天或1周2、3次頻率，毆打小孩屁股、腳或其他部位。同年10月5日晚上6點多，彭和吳女又認為男童吵鬧，彭再拿棍子痛毆，吳女賞兒子巴掌，導致男童嘴唇發紫、呼吸緩慢，到院前就失去生命跡象。

男童經搶救雖撿回一命，但陷入重度昏迷，醫院也發現男童顱骨、四肢都骨折，住院兩個月仍不治。檢察官當時聲押庭時，吳女無法解釋孩子的傷勢何來，辯稱是他「在浴室撞到頭」；男童的哥哥則證稱彭拿鐵棍大力打弟弟，送醫隔天還把鐵棍交給朋友帶走，還說弟弟根本沒在廁所滑倒。桃園地院根據法醫解剖、吳女大兒子證述，不採信兩人辯詞。

彭姓夫妻認為「判太重」上訴，高等法院1月開庭時，吳女背著幼女來開庭，女嬰不時嚎啕大哭。法官對彭姓夫妻說，有那麼多小孩是福報，他唯一的希望是要好好照顧孩子。

法官詢問夫妻是否仍抗辯男童在浴室跌倒、沒有拿實心鐵棍打小孩？吳女表示認罪，並爭取「有自首」。彭否認拿鐵棍打小孩，改口是「塑膠條、白色」，法官質疑「是哪一種？找出來，拿出來給我們看！」要他交代凶器。

高院今續行準備程序，因兩人都力爭有「自首」，法官當庭勘驗警察在醫院處理的密錄器畫面，要釐清有人有無承認動手、如何向員警回答。

錄影畫面中，到場處理的員警獲知吳姓生母承認動手，小孩子抽搐後，她打119送醫。公設辯護人表示，報案時他們沒表明身分，但到了醫院警察才理出案情；律師謝富凱表示會研究自首的相關案例再呈報意見。