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影／被同一警抓4次主嫌認栽 警踹門破職業賭場抓35人
桃園市50歲陳姓男子在蘆竹、林口交界的赤塗路偏僻鐵皮屋租處，「掛羊頭賣狗肉」經營職業賭場，警方據報偵辦監控，昨天深夜前往該賭場踹門進入，逮捕陳男及賭場荷官、把風人員及賭客共35人，查獲現金賭資160萬元及相當百餘萬元等值籌碼、賭具、數鈔機，陳男看現抓他第4次的陳姓員警後當場認栽，警方今天上午將陳嫌等人依賭博罪嫌、違反社維法移送桃園地檢署偵辦。
蘆竹警方調查，陳男曾有多次賭博前科，他上月底在鄰近新北市林口的蘆竹區赤塗路偏僻之處，以經營網路直播名義，向屋主租下鐵皮屋，從事「天九牌」職業賭場，屋內還擺設多張躺椅，提供賭客賭累後休息，該賭場近日突然出現不明人士深夜出入，警方據報調查，發現竟是職業賭場。
警方見時機成熟，請出法院搜索票，警方動員警力30人持搜索票突擊該賭場，警方逮捕把風張姓男子後，見房門深鎖，情急直接踹門進入，賭客四處躲藏，警方當場查扣160多萬元賭資和賭具、逮捕陳男、張男、荷官3人及32名賭客，發現年齡都在30歲到63歲之間，其中女性賭客12人，均為已婚女性，沉迷賭博，令員警驚訝。
警方行動中，陳嫌發現其中陳姓員警竟已抓他3次，當場指稱「這次被你抓第4次，怎麼每次都是你」，並求情下次可否不要踹門而入，讓陳姓員警哭笑不得。警方也查出，賭客中竟有人一夜豪賭千萬元令人咋舌，陳嫌見無可否認，坦承租屋當職業賭場提供賭客賭博，警方訊後將陳嫌等人依賭博罪、社維法罪嫌移送桃檢偵辦。
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