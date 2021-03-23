虐男童致屁屁生殖器起水泡 保母遭廢照提告救濟敗訴

桃園市一名曾姓保母受託照顧男童，卻被家長發現男童哭鬧、全身顫抖，且屁股、生殖器都起水泡，報警揭發。桃園市政府依違反兒童及少年福利與權益保障法廢止登記，她不服提告，主張該法律規定違憲，台北高等行政法院調查後，判曾女敗訴，可上訴。

桃園一名一歲多男童遭曾姓保母以吹風機燙傷，屁股、生殖器、後頸都有網狀烙印起水泡，家長指控疑似遭保母虐待，報警控告涉嫌業務過失傷害。案經桃園地檢署偵查起訴，雙方和解撤告，桃園地院判決公訴不受理。

不過，桃園市政府仍依違反兒童及少年福利與權益保障法，廢止曾女保母登記。她不服提告，主張行為是否構成法規「不正當之行為」應綜合動機、行為態樣、是否具偶發性或意外性、有無反覆或持續性。

以及兒童實際年齡及身心發展成熟度等，參酌一般社會通念及國情，就個案情節予以客觀評價判斷。本案僅是她一時疏忽造成男童受傷，就醫敷藥治療後已無大礙，也無後遺症，應不屬於「不正當之行為」。

此外，「不正當之行為」文義，顯非一般受規範者所得理解或預見，明顯違反憲法法律明確性原則要求；是剝奪、限制人民受憲法保障職業自由的嚴厲處分，且是唯一處分，卻不分情節輕重，一律處罰不得擔任居家式托育服務，顯牴觸憲法比例原則。

法院認為，對兒童生命、身體、健康、自由、受國民教育、性自主、工作等權利造成相當傷害或痛苦，或使其陷於遭受惡害的危險，就屬於「不正當之行為」。此外，照顧兒童人身安全屬重大公益，縱使法條對工作權有限制，仍然合憲，不必經大法官釋憲。