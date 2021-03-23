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暗戀妙齡女闖進屋想表白 他被拒絕竟發狂用頭撞破牆

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓男子愛慕1名年輕女子想表達心意，跑到她家按門鈴沒回應就爬進陽台闖進家，對方嚇到尖叫狂奔，張卻環抱、硬拉阻止她離去，張打算溝通被拒絕，就激動用頭猛撞女子家的牆壁，還當場凹了個大洞，女子驚嚇過度報警提告，法院審理後依侵入住宅、毀損等判張男10月徒刑，可上訴

檢警調查，張男和女子因感情糾紛，他為了表達自己心意，2018年10月16日到對方楊梅區住處暗門鈴沒回應，竟直接爬進她2樓陽台進入客廳，女子驚見張男闖入嚇得尖叫逃離，張還追上前用力環抱，硬把她拉回2樓住處內。

張男強勢要和前女友溝通，但女子驚嚇過度不肯回應，未料張情緒失控，竟然用自己個頭去撞住處牆面，當場把矽酸鈣板材質的牆壁撞碎，當場凹了一個大洞，女子忍無可忍報警對張提告。

審理時，張表示和女子是前男女朋友，坦承當天有攀爬進屋，但否認侵入住宅辯稱有對方家鑰匙只是忘了帶；但女子證稱，一早9點多張男跑來一直按門鈴，有請鄰居轉知說她不在家，後來眼見張離去，不久卻聽見陽台有聲音，才發現張已經站在客廳，並沒有允許他進來。

女子還說，張男有追求她但自己未答應，也沒有給他鑰匙，張闖入後還強行環抱、拖拉阻止她離去，過程中腳趾、肚子都有挫傷，並提出屋內牆面被張用頭撞破的照片佐證。

法院審酌，張男和女子存有感情糾紛，不能成熟面對處理，明知她拒絕見面，竟擅自攀爬入侵，侵害女子居住安寧，又強行環抱、拖拉，一時激動用頭撞破牆，造成對方生活上恐懼。

法院認為，張犯後雖坦承但未能自我反省，審理後依侵入住宅、強制、毀損等罪，各判張5月、6月，及2月，應執行有期徒刑10月。

張男愛慕女子闖進她家表達心意，被拒絕就用頭撞破牆壁，法院依毀損等罪判他10月。示意圖／ingimage
張男愛慕女子闖進她家表達心意，被拒絕就用頭撞破牆壁，法院依毀損等罪判他10月。示意圖／ingimage

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