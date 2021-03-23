掃墓順便「賞屋」！1800萬拍賣家族式豪華陰宅

法務部行政執行署新北分署下月6日下午3時將舉辦「123聯合拍賣會」，推出占地面積約20坪的「家族式豪華陰宅」，想投資的民眾可以趁著清明假期「賞屋」，再於拍賣時下手搶標。

新北分署指出，此次拍賣的「家族式豪華陰宅」坐落在新北市林口區「頂福陵園」內「愛區」墓園，編號「愛左區貳排伍號」，占地約20坪，領有「頂福陵園」核發「墓地永久使用權狀」。

新北分署還強調，墓園倚山坡而建，前方視野遼闊，墓前一對石獅坐鎮，周遭柏樹翠綠，相當尊榮氣派，是耗資數百萬元，採用進口義大利厚重大理石精心修建而成。

新北分署表示，該陰宅建坪約16、17坪，可容納120個以上骨灰罈。陰宅未曾安奉先人，為未辦理保存登記之建物，連同持分土地，第1次拍賣底價合計新台幣1800萬元。