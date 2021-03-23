恐怖！下士遭滑輪砸臉變失智 陸軍司令部得賠1010萬元

陸軍特種作戰指揮部龍潭武漢營區鄭姓士官長2015年修復單索突擊吊橋時，未評估繩索拉力負荷、人數限制，貿然叫32名士兵以拔河方式猛拉，結果斷裂的滑輪飛出、擊碎陳姓下士上下顎，陳昏迷10個月才甦醒。桃園地院依業務過失重傷害罪判鄭6月徒刑，陸軍司令部國賠1070萬元；高等法院民事庭今改判賠1010萬餘元。

鄭姓士官長曾受訓取得山地作戰師資格，有架設單索突擊吊橋的專業知識。特種作戰指揮部第5營吳姓營長視察龍潭武漢營區內的戰技館時，發現館內的單索突擊吊橋繩索破損，因此指示鄭更換。2015年11月13日上午，鄭召集當時在戰技館內進行「戰技操練」的32名官、士兵來協助拉繩，後來因拉力過大，致架設單索突擊吊橋所用的繩索無法負荷而當場斷裂，繩索上的滑輪因反作用力而反彈，擊中陳姓下士的臉。

陳不僅顎骨、枕骨骨折，還傷及腦部，出現認知功能障礙和短期記憶受損、基本事務判斷能力薄弱、步態不穩、無法自理生活等重傷害，還因此領有輕度身心障礙證明。

桃院調查，依陸軍司令部頒的「特戰基本作戰技術訓練手冊」，吊繩用途及其最大拉力為800公斤，也載明架設吊橋繩索加緊時，不可突然猛拉，以免斷裂危險。軍方專業人士也說，架設單索突擊吊橋時，現場負責人應要檢視繩索負荷情況。

法院發現，鄭在架設吊橋時都沒留意用以固定的綠色滑車吊繩也有最大負荷力，且對於原本拉緊索具的人數及後來增加拉繩人數也無法確定，顯然沒將吊繩最大負荷拉力納入評估決定拉繩人數的考量，顯有過失，依業務過失致重傷害罪，判鄭6月得易科罰金之刑。

民事部分，陳姓下士提國賠，主張受傷時年僅19歲，花費大量時間復健、受整形磨皮之痛，痛苦難以言喻，醫療、看護、勞動力減損、薪資損失與精神撫慰金共求償1830萬元。桃園地院認定求償金額以1210萬元為適當，扣除保險後判陸軍司令部賠償1070萬元。

陸軍司令部上訴，高等法院民事庭認為依國家賠償法規定，陸軍司令部應負賠償責任，考量陳姓下士因傷害而反應遲鈍、理解力很差、站立不穩、神經心理檢查顯示淡漠、無決斷力、智商低落、雙側額葉嚴重受損、嚴重失智，精神慰撫金以300萬元為適當。

此外，陳姓下士自旺旺友聯產物保險公司領取140萬國軍官兵團體意外險，高院認為此部分保險金是為提高保險給付，以達安生慰死目的，不是要減輕加害人的責任，不得自國家賠償金額扣除。陳領取南山人壽保險公司終身醫療保險及人身保險47萬9375元、國華人壽保險公司（改制為全球人壽保險公司）終身醫療險及人身保險33萬4250元、台銀人壽團體保險3萬元部分，也不得自國家賠償金額扣除。

陳在高院審理時，擴張請求2015年11月13日至2020年11月12日的家長看護伙食費17萬5200元、2020年11月中旬至今年2月28日假日請假返家期間父母的看護費用7萬9200元，高院認為他住在加護病房期間有醫師、護士照護，居住在普通病房也有專職看護人員照護，請假返家非必要，擴張請求不允。