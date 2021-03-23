遭爆貪官1家6口皆任職市府 黃敏惠回應了

嘉義市政府工務處吳姓前專員涉索賄已遭起訴，「鏡週刊」今天報導，吳的妻子、3名兒女及媳婦也都任職市府，質疑1家6口「寄生市府」，對此黃敏惠今天回應，吳姓專員事件靜待判決，決不寬貸，施政一向主張廉能，也按人事相關法規進行，未來用人會增加廣度，市府團隊很多努力都可被檢視。

據了解，吳姓專員為市府工務處前工程科技士，2018年3月退休，隔年1月受任用為機要專員，直到去年8月遭搜索收押；吳的嚴姓妻子任職社會處「不老生涯規畫師」，長子在工務處當工友、已轉嘉市果菜市場，媳婦在地政處當僱員，長女在觀光新聞處當機要科員、次女於財稅局當約聘員工。

社會處說明，不老生涯規劃師為「橘世代生涯發展中心」計畫一環，遴選長者或退休人員，培訓後協助到社區宣講生涯規劃、健康保健及退休生活調適等概念，屬志工性質，並沒支領薪資。

嘉市果菜市場指出，先前有出缺而吳的兒子來應徵，錄取為僱員，屬最基層員工、薪水3萬元，目前仍試用期，要半年後再經人評會通過才轉為正職；吳的表現不錯，交辦事情都處理得很好。

地政處表示，吳的媳婦是重劃科的約僱人員，已任職6、7年以上，上班一直都用心、主動積極，至於人事爭議應一碼歸一碼，以表現為重。

觀光新聞處也說，吳的長女在影音、文字都很專業，進入觀新處新聞科是很大助力，彌補其他同仁不足，是適材適用。

不過民進黨嘉市議員蔡文旭認為，現代人要找工作很不簡單，若有1家6口都在市府上班，沒經過考試錄取，「那市長用人標準在哪裡？」「1、2個沒關係，但6個人就像韓國片寄生上流」，他認為整家都任職市府比較離譜，用人標準超乎常理，市長要好好回應。

國民黨嘉市議員張秀華說，市長就職至今2年多，市政成績在全國非常亮麗，不能因個案把所有努力都抹煞掉，且每1個人領1份薪水，在職場上應都有認真工作，不然也無法於市府各單位上班。