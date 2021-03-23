快訊

恐怖！下士遭滑輪砸臉變失智 陸軍司令部得賠1010萬元

F-5E失事／空軍斥資6億汰換彈射椅 因勇鷹恐難準時接替？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭爆貪官1家6口皆任職市府 黃敏惠回應了

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市政府工務處吳姓前專員涉索賄已遭起訴，「鏡週刊」今天報導，吳的妻子、3名兒女及媳婦也都任職市府，質疑1家6口「寄生市府」，對此黃敏惠今天回應，吳姓專員事件靜待判決，決不寬貸，施政一向主張廉能，也按人事相關法規進行，未來用人會增加廣度，市府團隊很多努力都可被檢視。

據了解，吳姓專員為市府工務處前工程科技士，2018年3月退休，隔年1月受任用為機要專員，直到去年8月遭搜索收押；吳的嚴姓妻子任職社會處「不老生涯規畫師」，長子在工務處當工友、已轉嘉市果菜市場，媳婦在地政處當僱員，長女在觀光新聞處當機要科員、次女於財稅局當約聘員工。

社會處說明，不老生涯規劃師為「橘世代生涯發展中心」計畫一環，遴選長者或退休人員，培訓後協助到社區宣講生涯規劃、健康保健及退休生活調適等概念，屬志工性質，並沒支領薪資。

嘉市果菜市場指出，先前有出缺而吳的兒子來應徵，錄取為僱員，屬最基層員工、薪水3萬元，目前仍試用期，要半年後再經人評會通過才轉為正職；吳的表現不錯，交辦事情都處理得很好。

地政處表示，吳的媳婦是重劃科的約僱人員，已任職6、7年以上，上班一直都用心、主動積極，至於人事爭議應一碼歸一碼，以表現為重。

觀光新聞處也說，吳的長女在影音、文字都很專業，進入觀新處新聞科是很大助力，彌補其他同仁不足，是適材適用。

不過民進黨嘉市議員蔡文旭認為，現代人要找工作很不簡單，若有1家6口都在市府上班，沒經過考試錄取，「那市長用人標準在哪裡？」「1、2個沒關係，但6個人就像韓國片寄生上流」，他認為整家都任職市府比較離譜，用人標準超乎常理，市長要好好回應。

國民黨嘉市議員張秀華說，市長就職至今2年多，市政成績在全國非常亮麗，不能因個案把所有努力都抹煞掉，且每1個人領1份薪水，在職場上應都有認真工作，不然也無法於市府各單位上班。

檢廉查出，吳姓前專員任職工務處技士時涉向廠商索賄30萬元，專員期間涉收賄價值20多萬元咖啡豆、茶葉，嘉義地檢署去年11月底依貪汙罪嫌，起訴吳及簡姓廠商共5人，要求法院對吳從重量刑。

嘉義市長黃敏惠（前）表示人事都按相關法規，未來會增加廣度，吳姓專員事件靜待判決。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前）表示人事都按相關法規，未來會增加廣度，吳姓專員事件靜待判決。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）回應人事爭議，表示按人事相關法規進行。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）回應人事爭議，表示按人事相關法規進行。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府工務處吳姓專員涉收賄已起訴，但遭爆出他1家6口都在市府任職。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府工務處吳姓專員涉收賄已起訴，但遭爆出他1家6口都在市府任職。記者林伯驊／攝影

寄生上流

延伸閱讀

嘉義市府全額補貼掛號費 醫護打600劑AZ疫苗免費

青年創業40萬元免還！嘉市府200萬元鼓勵返嘉築夢

黃敏惠與時尚雜誌合作 市美館前華麗穿搭行銷嘉義市

嘉市228紀念縮小規模 受難家屬代表、牧師2人與會

相關新聞

爭商標權！「上海老天祿」第二代文宣挨告侵權敗訴確定

知名滷味老店「老天祿」爆發商標權之爭，經營「老天祿食品」的謝玉泉指控「上海老天祿」的長媳周映明設立的「祿大食品」，打著「...

在Clubhouse唱K違反著作權法？音樂人：應盡快解決

身為一個音樂人，對於這種可以讓聽眾沈浸在聲音交流的軟體，總有著各種浪漫又有趣的幻想，像是可以讓DJ放back to back、或是像廣播電台可以點歌接觀眾Call in、甚至線上K歌等等。不過，既然我們叫做「法律白話文」，不免俗還是來談談這些利用行為可能會觸及的著作權問題。

暗戀妙齡女闖進屋想表白 他被拒絕竟發狂用頭撞破牆

桃園張姓男子愛慕1名年輕女子想表達心意，跑到她家按門鈴沒回應就爬進陽台闖進家，對方嚇到尖叫狂奔，張卻環抱、硬拉阻止她離去...

掃墓順便「賞屋」！1800萬拍賣家族式豪華陰宅

法務部行政執行署新北分署下月6日下午3時將舉辦「123聯合拍賣會」，推出占地面積約20坪的「家族式豪華陰宅」，想投資的民...

遭爆貪官1家6口皆任職市府 黃敏惠回應了

嘉義市政府工務處吳姓前專員涉索賄已遭起訴，鏡週刊今天報導，吳的妻子、3名兒女及媳婦也都任職市府，質疑1家6口「寄生市府」...

恐怖！下士遭滑輪砸臉變失智 陸軍司令部得賠1010萬元

陸軍特種作戰指揮部龍潭武漢營區鄭姓士官長2015年修復單索突擊吊橋時，未評估繩索拉力負荷、人數限制，貿然叫32名士兵以拔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。