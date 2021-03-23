爭商標權！「上海老天祿」第二代文宣挨告侵權敗訴確定
知名滷味老店「老天祿」爆發商標權之爭，經營「老天祿食品」的謝玉泉指控「上海老天祿」的長媳周映明設立的「祿大食品」，打著「上海老天祿第二代自創品牌」文宣賣滷味而侵權，智慧財產法院一、二審均判祿大公司不得使用「老天祿」、「台北老天祿」和「台灣老天祿」相同或近似商標販售肉乾、滷味等產品，廣告看板和包裝等物也應銷毀刪除，最高法院駁回上訴，全案確定。
謝玉泉的「老天祿」滷味在台北市西門町武昌街上，而位在成都路的「上海老天祿」則由蔡毓根家族經營；蔡的長媳周映明11年前創立「祿大食品」。
謝玉泉提告指出，「老天祿」是知名商標，消費者一聽會立即聯想到滷味、滷鴨翅等商品，「上海老天祿」商標是指定使用在麵包糕餅類，並無肉製品、滷味商品的商標權，祿大食品打著「上海老天祿第二代自創品牌」賣滷味，有混淆消費者的可能。
周映明表示，「上海老天祿」是公公1949年隨政府來台時，與紹姓親戚合夥經營的糕餅舖。後來二人分家，公公自行經營「老天祿食品號」，紹家經營「老天祿食品行」，因名稱均有老天祿字樣，常有客戶混淆。
她指出，公公在1953年才在招牌加上「上海」二字，1966年向政府登記「上海老天祿食品有限公司」。謝玉泉1980年紹家購買「老天祿食品行」後，才陸續註冊「老天祿」、「台北老天祿」和「台灣老天祿」等商標，而「上海老天祿第二代自創品牌」並非商標，也未使用「老天祿」商標，認為祿大為善意使用。
法院認為，蔡毓根和紹家分家後，「上海老天祿」營業項目只有「糕餅糖果及其他食品之製消業務」和「罐頭、食品、禮品之買賣業務」，無法認定商標先使用於滷味商品，未採信她的說詞，並認為「老天祿」商標廣為消費者周知，周女使用「老天祿」商標非善意，應完整標示上海老天祿公司全銜，才符合商業交易習慣的誠實信用方法。
智慧財產法院一、二審均認為祿大食品侵權，判不得在公司商品使用相同或近似老天祿的商標，已使用的廣告看板及網頁或行銷物件應銷毀或刪除，最高法院駁回上訴，全案確定。
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