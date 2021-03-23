桃園年輕牙醫詐400萬健保費 曝光後全繳回獲緩起訴

桃園中壢某牙醫診所黃姓負責人，利用多名病人就診期間，偽造相關病例資料，明明沒施作相關牙周病療程卻以不實紀錄等，一共向衛福部健保署詐領高達400多萬元健保費；檢方考量，黃涉犯詐欺、偽造文書，考量他自白坦承繳回全數不法所得，予以緩起訴處分應向公庫支付50萬元。

檢方調查，黃男（31歲）為牙醫診所負責人，他明知2018年3月至2019年6月間，醫師明明沒有替病人以逐顆檢測牙齒囊袋深度、全口齒齦下刮除多顆及牙菌斑檢查等牙周病統合治療，竟將其中13人病例偽造有做以上處理。

檢方發現，黃再以偽造不實的資料向衛福部健保署申報健保費高達400萬5086元，事後健保署接獲檢舉，向檢方提告才曝光。

檢方訊時，黃男坦承不諱，並有偽造13名病患資料，經傳喚多人到庭，也都證稱該期間到牙醫診所並沒有做相關牙周病處理療程，並有相關違規案件查處表佐證。