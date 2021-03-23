快訊

快看！安卓手機今早爆大規模App閃退災情 教你4步驟搞定

1警殉職、至少10死！美國超市爆槍擊 1裸男被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園年輕牙醫詐400萬健保費 曝光後全繳回獲緩起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園中壢某牙醫診所黃姓負責人，利用多名病人就診期間，偽造相關病例資料，明明沒施作相關牙周病療程卻以不實紀錄等，一共向衛福部健保署詐領高達400多萬元健保費；檢方考量，黃涉犯詐欺偽造文書，考量他自白坦承繳回全數不法所得，予以緩起訴處分應向公庫支付50萬元。

檢方調查，黃男（31歲）為牙醫診所負責人，他明知2018年3月至2019年6月間，醫師明明沒有替病人以逐顆檢測牙齒囊袋深度、全口齒齦下刮除多顆及牙菌斑檢查等牙周病統合治療，竟將其中13人病例偽造有做以上處理。

檢方發現，黃再以偽造不實的資料向衛福部健保署申報健保費高達400萬5086元，事後健保署接獲檢舉，向檢方提告才曝光。

檢方訊時，黃男坦承不諱，並有偽造13名病患資料，經傳喚多人到庭，也都證稱該期間到牙醫診所並沒有做相關牙周病處理療程，並有相關違規案件查處表佐證。

檢方認為，黃涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，但審酌黃男是執業醫師沒有前科，犯後自白坦承，並深表悔悟態度良好，也已經向健保署繳回詐領的400多萬元健保費，考量他行為所生危害非巨，犯罪情節尚屬輕微，予以緩起訴處分，並命他應向公庫支付50萬元。

黃姓牙醫詐領400多萬元健保費，案發後全數繳回，檢方予以緩起訴並命向公庫支付50萬元。記者曾健祐／攝影
黃姓牙醫詐領400多萬元健保費，案發後全數繳回，檢方予以緩起訴並命向公庫支付50萬元。記者曾健祐／攝影

健保 牙周病 偽造文書 詐欺

延伸閱讀

桃園老牌窗簾公司欠稅800萬 竟密集脫產負責人被管收

桃園自來水普及率 六都墊底

桃園育達林子傑繁星拚牙醫 3準臺大生分享求學心得

桃園復旦高中繁星兩人錄取 台大8人醫學牙醫一篩過關

相關新聞

爭商標權！「上海老天祿」第二代文宣挨告侵權敗訴確定

知名滷味老店「老天祿」爆發商標權之爭，經營「老天祿食品」的謝玉泉指控「上海老天祿」的長媳周映明設立的「祿大食品」，打著「...

在Clubhouse唱K違反著作權法？音樂人：應盡快解決

身為一個音樂人，對於這種可以讓聽眾沈浸在聲音交流的軟體，總有著各種浪漫又有趣的幻想，像是可以讓DJ放back to back、或是像廣播電台可以點歌接觀眾Call in、甚至線上K歌等等。不過，既然我們叫做「法律白話文」，不免俗還是來談談這些利用行為可能會觸及的著作權問題。

桃園年輕牙醫詐400萬健保費 曝光後全繳回獲緩起訴

桃園中壢某牙醫診所黃姓負責人，利用多名病人就診期間，偽造相關病例資料，明明沒施作相關牙周病療程卻以不實紀錄等，一共向衛福...

桃園老牌窗簾公司欠稅800萬 竟密集脫產負責人被管收

桃園1間開業16年多的老牌窗簾公司，江姓負責人漏開發票逃漏稅800多萬元，經行政執行署桃園分署多次執行、國稅局通知，但江...

越南籍移工慌張求助警察 遺失高價蘋果手機失而復得

在台南安定區工作的越南籍陳姓移工，假日騎車來左鎮找朋友，卻於中途發現手機不見了，心急如焚向路上警察求助，以生澀的國語向警...

立訊併宣德爆內線 2公司董座、總經理500萬交保

大陸立訊精密2012年「繞道」收購台灣連接器大廠宣德科技，但台灣立訊負責人葉怡伶、宣德總經理蔡建偉，在利多重訊發布前，透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。