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桃園年輕牙醫詐400萬健保費 曝光後全繳回獲緩起訴
桃園中壢某牙醫診所黃姓負責人，利用多名病人就診期間，偽造相關病例資料，明明沒施作相關牙周病療程卻以不實紀錄等，一共向衛福部健保署詐領高達400多萬元健保費；檢方考量，黃涉犯詐欺、偽造文書，考量他自白坦承繳回全數不法所得，予以緩起訴處分應向公庫支付50萬元。
檢方調查，黃男（31歲）為牙醫診所負責人，他明知2018年3月至2019年6月間，醫師明明沒有替病人以逐顆檢測牙齒囊袋深度、全口齒齦下刮除多顆及牙菌斑檢查等牙周病統合治療，竟將其中13人病例偽造有做以上處理。
檢方發現，黃再以偽造不實的資料向衛福部健保署申報健保費高達400萬5086元，事後健保署接獲檢舉，向檢方提告才曝光。
檢方訊時，黃男坦承不諱，並有偽造13名病患資料，經傳喚多人到庭，也都證稱該期間到牙醫診所並沒有做相關牙周病處理療程，並有相關違規案件查處表佐證。
檢方認為，黃涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，但審酌黃男是執業醫師沒有前科，犯後自白坦承，並深表悔悟態度良好，也已經向健保署繳回詐領的400多萬元健保費，考量他行為所生危害非巨，犯罪情節尚屬輕微，予以緩起訴處分，並命他應向公庫支付50萬元。
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