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桃園老牌窗簾公司欠稅800萬 竟密集脫產負責人被管收

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1間開業16年多的老牌窗簾公司，江姓負責人漏開發票逃漏稅800多萬元，經行政執行署桃園分署多次執行、國稅局通知，但江不積極處理，反而把公司名下房產、車輛移轉給家人，將負責人改為7旬老父後公司就解散等一連串脫產行為，桃園分署將江向法院聲請管收獲准。

桃園分署指出，該公司因漏開發票逃漏稅，2016年9月起就陸續移送執行，但至今仍有高達800多萬元沒繳清，被告知欠稅後還有一連串、密集性脫產行為，通知江男到場仍未提出具體清償方案。

桃園分署說，江男從1999年7月至2016年1月擔任窗簾公司負責人，國稅局2015年6月開始調查公司內部2011年至2014年逃漏稅狀況，公司為了躲避強制執行，前後將公司名下2間房子賣給江男的岳母，對方購屋後才經過2年，就再把房子贈與給江的妻子。

而江的妻子2015年底又另成立1間窗簾公司，被移轉的2間房子就作為新公司的地面，對外依舊是以老牌公司名稱營業，除此之外，原本公司名下的車輛也接連過戶的江男的哥哥、妻子等人。

由於江男已擔任公司負責人16年，突然就在2016年1月卸任，把負責人變更成自己高齡70幾歲的父親，再相隔不到幾個月後，窗簾公司就解散登記。

桃園分署指出，江男因為一連串脫產行為，又不積極處理欠稅，昨天將他向桃園地方法院聲請管收，就連法院也看不下去，而江的律師雖當庭以他患有疾病不宜管收為由抗辯，但法院根據相當市政資料不與採信，裁定管收。

窗簾公司江姓負責人（中）欠稅800多萬元還密集脫產，經桃園分署向法院聲請管收獲准。圖／桃園分署提供
窗簾公司江姓負責人（中）欠稅800多萬元還密集脫產，經桃園分署向法院聲請管收獲准。圖／桃園分署提供

逃漏稅

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