白狼張安樂自陳助統戰 高檢署分案偵辦
報載中華統一促進黨總裁、「白狼」張安樂日前受訪時透露自己如何協助對岸統戰。高檢署年初接獲告發後立案偵辦中，不排除約談張安樂到案說明。
媒體報導，張安樂接受中共官媒中央人民廣播電台採訪，並透露自己如何靠過去的江湖背景，藉由參加活動等方式吸收、培訓青年，讓他們「由綠轉紅」，目的是要發展負責宣揚「和平統一」的紅色隊伍。
專責偵辦內亂、外患罪的台灣高等檢察署今年初接獲告發後立案，並指派檢察官王正皓偵辦。司法官訓練所40期結業的王正皓曾獲公務人員傑出貢獻獎，偵辦過國防部軍備局官員集體採購弊案、職棒假球案。
高檢署已指揮調查局清查相關資料，釐清張安樂是否涉及國家安全法或刑法內亂、外患罪，不排除近期約談張安樂等人到案說明。
陸委會今年2月則表示，中共長期以來利用台灣的民主開放社會，對台各領域進行統戰滲透，威脅國家安全及社會安定，包括藉由黑道勢力製造事端及不當拉攏吸收台方人員，政府對於相關情形均予密切關注、嚴加防範。
根據國家安全法第2條之一第1款以及第5條之一，意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以上、1億元以下罰金。
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