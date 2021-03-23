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越南籍移工慌張求助警察 遺失高價蘋果手機失而復得

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

在台南安定區工作的越南籍陳姓移工，假日騎車來左鎮找朋友，卻於中途發現手機不見了，心急如焚向路上警察求助，以生澀的國語向警方表達他的手機不見了，警方帶著他沿路查訪，左鎮農會驛站員工剛好拿著在住家巷口撿到的手機要交給警察，陳姓移工確認是自己所遺失的手機，失而復得才露出笑容，也十分感謝警察的幫忙。

新化警方表示，20日上午9時許，新化分局交通組長張宏年帶領同仁在左鎮區農會驛站前執行取締改裝車輛勤務，突然間一輛男子騎重機車急急忙忙趨前求助。

這名陳姓移工遺失的手機Iphone11 ProMax 256G，新機售價約為4萬5千元，陳姓移工十分慌張，警方在第一時間詢問陳姓移工來程路線上的沿路居民，正當警方與陳姓移工沿途找尋時，一名驛站員工拿著一支手機交給驛站前執勤員警稱是於住處巷口所拾獲。

經聯絡陳姓移工到場後確認就是他的手機，這名驛站員工竟就是陳姓移工友人的鄰居，研判應是陳姓移工去友人家的時候，不慎將手機遺落在友人家附近。

手機失而復得後，陳姓移工對於警方熱心且迅速的協助非常感謝，也對拾獲手機的熱心鄰居表達感謝之意。

陳姓越南籍移工對手機失而復得，十分開心。記者吳淑玲／翻攝
陳姓越南籍移工對手機失而復得，十分開心。記者吳淑玲／翻攝
陳姓越南籍移工（中）對手機失而復得，十分開心。記者吳淑玲／翻攝
陳姓越南籍移工（中）對手機失而復得，十分開心。記者吳淑玲／翻攝

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